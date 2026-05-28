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Literatura

Autora capixaba com mais de 45 livros lança romance por editora nacional

Nascida e criada no ES, Karina Heid construiu carreira na autopublicação digital e agora chega às livrarias de todo o país com o romance "Os Incasáveis"
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 09:02

Autora capixaba Karina Heid lançará seu primeiro livro com uma editora nacional.
Autora capixaba Karina Heid lançará seu primeiro livro com uma editora nacional. Divulgação Karina Heid

Começo, meio e fim fazem parte da estrutura básica de uma obra literária, mas são as voltas na história que mais prendem a atenção. E nessa área, a escritora capixaba Karina Heid está prestes a alcançar um novo capítulo da carreira. Após construir uma base de leitores no mercado digital com 45 livros e mais de 105 milhões de páginas lidas, a autora se prepara para o seu primeiro lançamento no circuito nacional.


Nascida e criada em Vitória, Karina começou sua jornada literária apenas quando saiu do Espírito Santo, durante uma temporada nos Estados Unidos. Enquanto aguardava o nascimento da segunda filha e vendo a possibilidade de explorar a criatividade, decidiu colocar no papel uma história que carregava há anos.

Eu sempre gostei muito de ler e escrever. Quando escrevi meu primeiro romance, foi amor à primeira escrita. Eu me encontrei ali

Karina Heid, escritora capixaba

A ligação com o Espírito Santo aparece desde as primeiras obras. Em 2016, seu romance de estreia foi ambientado na Ilha da Trindade, território capixaba localizado a cerca de 1.200 quilômetros da costa brasileira. A trama acompanha o romance de uma bióloga universitária e um capitão da Marinha.

'Sessenta Noites em Trindade' foi o primeiro romance de Karina, ambientado no Espírito Santo.
'Sessenta Noites em Trindade' foi o primeiro romance de Karina, ambientado no Espírito Santo. Divulgação Karina Heid

É a história que vai ditar o cenário. Quando faz sentido, eu gosto de trazer elementos da minha vivência no Estado

Karina Heid, escritora capixaba

O sucesso dessa primeira publicação inspirou Karina a continuar produzindo mais obras, formando uma comunidade nas plataformas de leitura digital. Desde então, são 45 livros, além de contos e coletâneas.

Do ES para o Brasil

'Os Incansáveis', de Karina Heid, é a primeira publicação nacional da autora capixaba.
'Os Incansáveis', de Karina Heid, é a primeira publicação nacional da autora capixaba. Divulgação Karina Heid

O novo lançamento, "Os Incasáveis", aposta em uma narrativa leve e bem-humorada. A protagonista é uma atriz famosa por interpretar noivas nas novelas, mas que coleciona relacionamentos fracassados e ganhou a fama de ter o "maior dedo podre do Brasil". Do outro lado está um participante de um reality show de casamentos que sequer acredita na instituição e integra um grupo chamado justamente de "Os Incasáveis".


Os dois têm casamento marcado para o mesmo dia, mas uma sequência de acontecimentos transforma tudo em um escândalo. Após descobrir uma revelação pouco antes da cerimônia, a protagonista foge de lancha sem perceber que o outro noivo está desacordado a bordo.


Segundo a autora, a proposta é oferecer ao leitor uma pausa divertida da rotina.

A vida já é muito dura. Quem lê romance quer abrir o livro e encontrar algo que faça esquecer um pouco da realidade

Karina Heid, escritora capixaba

Essa é a primeira publicação de Karina em uma editora de alcance nacional, a Record, com o selo Verus, que foca especialmente em romances. "Agora espero que essa trajetória também se expanda para os livros físicos e para as livrarias", afirma. 

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