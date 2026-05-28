Autora capixaba com mais de 45 livros lança romance por editora nacional

Começo, meio e fim fazem parte da estrutura básica de uma obra literária, mas são as voltas na história que mais prendem a atenção. E nessa área, a escritora capixaba Karina Heid está prestes a alcançar um novo capítulo da carreira. Após construir uma base de leitores no mercado digital com 45 livros e mais de 105 milhões de páginas lidas, a autora se prepara para o seu primeiro lançamento no circuito nacional.





Nascida e criada em Vitória, Karina começou sua jornada literária apenas quando saiu do Espírito Santo, durante uma temporada nos Estados Unidos. Enquanto aguardava o nascimento da segunda filha e vendo a possibilidade de explorar a criatividade, decidiu colocar no papel uma história que carregava há anos.