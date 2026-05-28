Elefante-marinho é visto descansando em praia de Conceição da Barra; vídeo

Um elefante-marinho foi visto descansando na areia da praia de Conceição da Barra, no litoral Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (28).





De acordo com o médico-veterinário do Instituto Baleia Jubarte, Milton Marcondes, o animal, da espécie elefante-marinho-do-sul (Mirounga leonina), está na região há cerca de um mês e costuma passar parte do tempo descansando na praia antes de retornar ao mar em busca de alimento.





O especialista explicou que a espécie se reproduz principalmente na Argentina. Quando os filhotes crescem, passam um período vivendo no mar. Nessa fase, os animais jovens costumam percorrer grandes distâncias em busca de alimento e desenvolvimento corporal, e, durante esse deslocamento, alguns acabam chegando ao Brasil. Após atingirem a fase adulta, retornam às colônias na Argentina para se reproduzir.





A orientação é observar e admirar o animal de longe, sem se aproximar, mantendo uma distância segura. Caso haja aproximação, o elefante-marinho pode ficar estressado e voltar ao mar. Além disso, se se sentir ameaçado, o animal pode reagir com mordidas para se defender.