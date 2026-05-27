Noiva capixaba viraliza ao mostrar família formada por policiais: "Orgulho da nossa trajetória"

"A noiva mais segura do Brasil". Esse foi o apelido que uma noiva do Espírito Santo ganhou nos últimos dias. Um vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra familiares e os próprios noivos se apresentando e revelando profissões ligadas às forças de segurança pública e às Forças Armadas.





A noiva, Katielly Lopes, e a família são de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Na gravação, os convidados aparecem em sequência dizendo suas ocupações. O pai e o irmão da noiva são policiais militares, enquanto outros familiares atuam em áreas da segurança pública. O noivo também integra as Forças Armadas.