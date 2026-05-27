Noiva capixaba viraliza ao mostrar família formada por policiais: "Orgulho da nossa trajetória"

"A noiva mais segura do Brasil". Esse foi o apelido que uma noiva do Espírito Santo ganhou nos últimos dias. Um vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra familiares e os próprios noivos se apresentando e revelando profissões ligadas às forças de segurança pública e às Forças Armadas.
A noiva, Katielly Lopes, e a família são de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Na gravação, os convidados aparecem em sequência dizendo suas ocupações. O pai e o irmão da noiva são policiais militares, enquanto outros familiares atuam em áreas da segurança pública. O noivo também integra as Forças Armadas.
A ideia surgiu de forma totalmente espontânea. Assim que terminamos a cerimônia e estávamos todos reunidos, convidei meu pai, meu irmão, meu tio e meu esposo para gravarmos o vídeo. Realmente, não imaginava que ele teria uma repercussão tão grande
Katielly Lopes, policial civil
O vídeo rapidamente ganhou milhares de visualizações e comentários bem-humorados. Internautas brincaram dizendo que o casamento era o “mais protegido do Brasil” e destacaram a quantidade de agentes de segurança reunidos na mesma família.
Nas imagens, a própria noiva encerra a apresentação revelando atuar como policial civil. A sequência divertida chamou atenção justamente pela quantidade de profissões relacionadas à segurança entre os parentes do casal.
Fiquei muito feliz com a repercussão do vídeo e com todos os comentários positivos. Temos muito orgulho da nossa trajetória e da profissão que exercemos, uma atividade que considero extremamente honrosa
Katielly Lopes, policial civil
O casal se conheceu em Goiânia, onde residem até hoje, quando Katielly passou no concurso da Polícia Civil. A relação, que começou com o aluguel do apartamento, evoluiu para um namoro e, posteriormente, o noivado.