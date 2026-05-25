De Luiza Dutra a Cesar MC: confira a programação do Teatro SESI até o final do ano

O segundo semestre de 2026 será intenso no Teatro SESI e no Centro Cultural SESI. A instituição anunciou a programação de maio a dezembro deste ano, com uma agenda repleta de concertos, festivais, teatro, exposições e cursos culturais em Vitória.
Entre os destaques estão os espetáculos da mostra “SESI em Cena”, shows da Camerata SESI, além da segunda edição do Festival SESI Som. Esse último vai trazer diferentes estilos musicais ao palco do Teatro SESI. A programação contará com nomes como André Prando, Luiza Dutra, Cesar MC e Noventa MC e outros.
A Camerata SESI segue com apresentações da série clássica e da série pop. Na programação erudita, o público poderá acompanhar concertos dedicados a Tchaikovsky, Villa-Lobos, Stravinsky e outros. Já na linha pop, projetos como “Divas Pop”, “Rockestra toca Raul” e o tradicional “Especial Roupa Nova” prometem reunir amantes da arte ao longo do semestre.
Outro momento importante do semestre será a reinauguração do Centro Cultural SESI em julho, com abertura da exposição “A(s)cender”, e apresentação especial da Camerata SESI ao lado da cantora Agnes Nunes. Além dos espetáculos, a agenda do SESI inclui aulas de teatro, percussão, violão popular, oratória para redes sociais e mais.
PROGRAMAÇÃO 2º SEMESTRE 2026 | TEATRO SESI E CENTRO CULTURAL SESI
MAIO
29/05- Camerata Sesi Especial Lulu Santos
30/05 — SESI em Cena: “Acredite! Um espírito baixou em mim”
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI
JUNHO
01/06 — Início Percussão III e VI (Wagner)
Horário: 18h às 22h
Local: Escola de Cultura
02/06 — Início Violão Popular (Kennedy)
Local: Escola de Cultura
02/06 — Início Percussão I e II (Leo de Paula)
Horário: 18h às 22h
Local: Escola de Cultura
08 a 11/06 — Curso de Oratória para Redes Sociais
Horário: 18h30 às 21h30
Local: Escola de Cultura
12/06 — Camerata Clássica: Tchaikovsky e Mendelssohn
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI
18/06 — Festival SESI Som: Juana Zanchetta + convidados
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI
22/06 — Oficina de Desenho: Folclore
Horário: 18h às 20h30
Local: Escola de Cultura
23/06 — Oficina de Pintura: Folclore
Horário: 18h às 20h30
Local: Escola de Cultura
24/06 — Festival SESI Som: Tamy + André Prando
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI
26/06 — Camerata Pop: Divas Pop
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI
27/06 — SESI em Cena: “Como sobreviver em festas…”
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI
Junho a Agosto — Circulação 18 anos Camerata (Indústrias)
Local: Externo
JULHO
03/07 — Temporada Clássica: Villa-Lobos, Dvorák e Elgar
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI
15/07 — Reinauguração: Exposição A(s)cender + intervenção
Horário: 18h
Local: Centro Cultural
15/07 — Reinauguração: Camerata + Agnes Nunes
Horário: 20h
Local: Teatro SESI
24/07 — Camerata Pop: Rockestra toca Raul (2ª sessão)
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI
AGOSTO
01/08 — SESI em Cena: “Perigo! Mineiros em férias”
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI
03/08 — Início Teatro Infantil — Módulo 1
Horário: 10h às 11h15 (seg/qua)
Local: Escola de Cultura
03/08 — Início Teatro Adolescentes — Módulo 1
Horário: 15h às 16h15 (seg/qua)
Local: Escola de Cultura
03/08 — Oficina de Desenho: Retrato em Dupla
Horário: 18h às 20h30
Local: Escola de Cultura
04/08 — Início Teatro Adultos — Módulo 1
Horário: 19h às 21h (ter)
Local: Escola de Cultura
04/08 — Início Teatro Infantil — Módulo 2
Horário: 10h às 11h15 (ter/qui)
Local: Escola de Cultura
04/08 — Início Teatro Adolescentes — Módulo 2
Horário: 15h às 16h15 (ter/qui)
Local: Escola de Cultura
04/08 — Oficina de Pintura: Nossa História em Cores
Horário: 18h às 20h30
Local: Escola de Cultura
05/08 — Início Teatro Adultos — Módulo 2
Horário: 19h às 21h (qua)
Local: Escola de Cultura
06/08 — Início Teatro Adultos — Módulo 3
Horário: 19h30 às 21h (qui/sex)
Local: Escola de Cultura
07/08 — Temporada Clássica: Stravinsky e Schoenberg
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI
21/08 — Camerata Pop: Acústico MTV in Concert
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI
28/08 — Festival SESI Som: Luiza Dutra + convidados
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI
SETEMBRO
01/09 — Lançamento Exposição Brasilina
Horário: 18h
Local: Centro Cultural
04/09 — Temporada Clássica: Sibelius, Villa-Lobos e Britten
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI
07/09 — Oficina de Desenho: Do rascunho ao herói
Horário: 18h às 20h30
Local: Escola de Cultura
08/09 — Oficina de Pintura: Personagens em Cena
Horário: 18h às 20h30
Local: Escola de Cultura
18/09 — Festival SESI Som: Cesar MC + Noventa MC
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI
25/09 — Camerata Pop: Tributo a Frank Sinatra
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI
OUTUBRO
09/10 — Temporada Clássica: Bantock
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI
23/10 — Camerata Pop: Natiruts in Concert
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI
NOVEMBRO
06/11 — Temporada Clássica: Danças Sinfônicas
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI
27/11 — Camerata Pop: Djavan (Consciência Negra)
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI
DEZEMBRO
04/12 — Temporada pop: Especial Roupa Nova
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI