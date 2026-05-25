De Luiza Dutra a Cesar MC: confira a programação do Teatro SESI até o final do ano

De maio a dezembro, show, oficinas, reinauguração e atrações vão dominar a instituição
Da Redação*

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 09:00

Luiza Dutra, cantora capixaba Marcela Bicalho/Divulgação

O segundo semestre de 2026 será intenso no Teatro SESI e no Centro Cultural SESI. A instituição anunciou a programação de maio a dezembro deste ano, com uma agenda repleta de concertos, festivais, teatro, exposições e cursos culturais em Vitória.


Entre os destaques estão os espetáculos da mostra “SESI em Cena”, shows da Camerata SESI, além da segunda edição do Festival SESI Som. Esse último vai trazer diferentes estilos musicais ao palco do Teatro SESI. A programação contará com nomes como André Prando, Luiza Dutra, Cesar MC e Noventa MC e outros.


A Camerata SESI segue com apresentações da série clássica e da série pop. Na programação erudita, o público poderá acompanhar concertos dedicados a Tchaikovsky, Villa-Lobos, Stravinsky e outros. Já na linha pop, projetos como “Divas Pop”, “Rockestra toca Raul” e o tradicional “Especial Roupa Nova” prometem reunir amantes da arte ao longo do semestre.


Outro momento importante do semestre será a reinauguração do Centro Cultural SESI em julho, com abertura da exposição “A(s)cender”, e apresentação especial da Camerata SESI ao lado da cantora Agnes Nunes. Além dos espetáculos, a agenda do SESI inclui aulas de teatro, percussão, violão popular, oratória para redes sociais e mais.


PROGRAMAÇÃO 2º SEMESTRE 2026 | TEATRO SESI E CENTRO CULTURAL SESI

MAIO

29/05- Camerata Sesi Especial Lulu Santos
30/05 — SESI em Cena: “Acredite! Um espírito baixou em mim”
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI


JUNHO
01/06 — Início Percussão III e VI (Wagner)
Horário: 18h às 22h
Local: Escola de Cultura


02/06 — Início Violão Popular (Kennedy)
Local: Escola de Cultura


02/06 — Início Percussão I e II (Leo de Paula)
Horário: 18h às 22h

Local: Escola de Cultura


08 a 11/06 — Curso de Oratória para Redes Sociais
Horário: 18h30 às 21h30
Local: Escola de Cultura


12/06 — Camerata Clássica: Tchaikovsky e Mendelssohn
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI


18/06 — Festival SESI Som: Juana Zanchetta + convidados
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI


22/06 — Oficina de Desenho: Folclore
Horário: 18h às 20h30
Local: Escola de Cultura


23/06 — Oficina de Pintura: Folclore
Horário: 18h às 20h30
Local: Escola de Cultura


24/06 — Festival SESI Som: Tamy + André Prando
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI


26/06 — Camerata Pop: Divas Pop
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI


27/06 — SESI em Cena: “Como sobreviver em festas…”
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI


Junho a Agosto — Circulação 18 anos Camerata (Indústrias)
Local: Externo


JULHO
03/07 — Temporada Clássica: Villa-Lobos, Dvorák e Elgar
Horário: 19h30


Local: Teatro SESI

15/07 — Reinauguração: Exposição A(s)cender + intervenção
Horário: 18h
Local: Centro Cultural


15/07 — Reinauguração: Camerata + Agnes Nunes
Horário: 20h
Local: Teatro SESI


24/07 — Camerata Pop: Rockestra toca Raul (2ª sessão)
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI


AGOSTO
01/08 — SESI em Cena: “Perigo! Mineiros em férias”
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI


03/08 — Início Teatro Infantil — Módulo 1
Horário: 10h às 11h15 (seg/qua)
Local: Escola de Cultura


03/08 — Início Teatro Adolescentes — Módulo 1
Horário: 15h às 16h15 (seg/qua)
Local: Escola de Cultura


03/08 — Oficina de Desenho: Retrato em Dupla
Horário: 18h às 20h30
Local: Escola de Cultura


04/08 — Início Teatro Adultos — Módulo 1
Horário: 19h às 21h (ter)
Local: Escola de Cultura


04/08 — Início Teatro Infantil — Módulo 2
Horário: 10h às 11h15 (ter/qui)
Local: Escola de Cultura


04/08 — Início Teatro Adolescentes — Módulo 2
Horário: 15h às 16h15 (ter/qui)
Local: Escola de Cultura


04/08 — Oficina de Pintura: Nossa História em Cores
Horário: 18h às 20h30
Local: Escola de Cultura


05/08 — Início Teatro Adultos — Módulo 2
Horário: 19h às 21h (qua)
Local: Escola de Cultura


06/08 — Início Teatro Adultos — Módulo 3
Horário: 19h30 às 21h (qui/sex)
Local: Escola de Cultura


07/08 — Temporada Clássica: Stravinsky e Schoenberg
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI


21/08 — Camerata Pop: Acústico MTV in Concert
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI


28/08 — Festival SESI Som: Luiza Dutra + convidados
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI


SETEMBRO
01/09 — Lançamento Exposição Brasilina
Horário: 18h
Local: Centro Cultural


04/09 — Temporada Clássica: Sibelius, Villa-Lobos e Britten
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI


07/09 — Oficina de Desenho: Do rascunho ao herói
Horário: 18h às 20h30
Local: Escola de Cultura


08/09 — Oficina de Pintura: Personagens em Cena
Horário: 18h às 20h30
Local: Escola de Cultura


18/09 — Festival SESI Som: Cesar MC + Noventa MC
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI


25/09 — Camerata Pop: Tributo a Frank Sinatra
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI


OUTUBRO
09/10 — Temporada Clássica: Bantock
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI


23/10 — Camerata Pop: Natiruts in Concert
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI


NOVEMBRO
06/11 — Temporada Clássica: Danças Sinfônicas
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI


27/11 — Camerata Pop: Djavan (Consciência Negra)
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI


DEZEMBRO
04/12 — Temporada pop: Especial Roupa Nova
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI

