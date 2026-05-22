Luedji Luna canta Hino Nacional e Margareth Menezes interpreta música preferida de Lula

“Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar...” foi assim que a ministra da Cultura, Margareth Menezes surpreendeu o público durante a abertura da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, realizada em Aracruz, no Norte do Espírito Santo.
Sem ensaio e cantando à capela, a ministra interpretou “Disparada”, clássico da música brasileira eternizado na voz de Jair Rodrigues. Segundo Margareth, a canção está entre as preferidas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
“Eu sei que essa é uma música que o presidente gosta muito. Não vou deixar passar essa oportunidade”, brincou a ministra durante a cerimônia.
Margareth contou ainda que já viu Lula cantar trechos da música em outras ocasiões e afirmou perceber o carinho do presidente pela composição. O momento descontraído arrancou aplausos e risos do público presente no evento cultural.
Após a apresentação improvisada, Lula também comentou sobre a canção durante o discurso e disse que cantar em compromissos oficiais surpreenderia ministros e autoridades mais do que as discussões habituais do governo.
Além do momento musical, Margareth Menezes falou sobre o papel da cultura na transformação social e relembrou o início da própria trajetória artística.
“Foi através de uma ação cultural na minha escola que eu conheci a possibilidade de me profissionalizar como artista”, afirmou.
A cerimônia de abertura também contou com a participação da cantora e compositora baiana Luedji Luna, que interpretou o Hino Nacional Brasileiro ao lado da percussão dos Guerreiros Tupinikins, grupo indígena do município anfitrião ligado ao ponto de cultura Associação Indígena Tupinikim da Aldeia Irajá (Aitupaira).
A apresentação reuniu tambores, casacas e maracás, instrumentos que deram ritmo à execução do hino e marcaram a abertura da programação oficial da Teia Nacional.
Luedji Luna foi a principal atração musical da noite da última quinta-feira (21). Outros artistas, como MC Tha e Armandinho, também se apresentam no evento.
A programação da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura reúne ainda manifestações como hip-hop indígena, maracatu, ritmos amazônicos, samba e teatro popular, além de outras expressões culturais afro-brasileiras e tradicionais.