Luedji Luna canta Hino Nacional e Margareth Menezes interpreta música preferida de Lula

“Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar...” foi assim que a ministra da Cultura, Margareth Menezes surpreendeu o público durante a abertura da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, realizada em Aracruz, no Norte do Espírito Santo.





Sem ensaio e cantando à capela, a ministra interpretou “Disparada”, clássico da música brasileira eternizado na voz de Jair Rodrigues. Segundo Margareth, a canção está entre as preferidas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.





“Eu sei que essa é uma música que o presidente gosta muito. Não vou deixar passar essa oportunidade”, brincou a ministra durante a cerimônia.





Margareth contou ainda que já viu Lula cantar trechos da música em outras ocasiões e afirmou perceber o carinho do presidente pela composição. O momento descontraído arrancou aplausos e risos do público presente no evento cultural.