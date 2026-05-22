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6ª Teia Nacional de Cultura

Luedji Luna canta Hino Nacional e Margareth Menezes interpreta música preferida de Lula

Margareth Menezes surpreendeu o público ao cantar “Disparada” durante a abertura da 6ª Teia Nacional de Cultura, em Aracruz
Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 10:08

“Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar...” foi assim que a ministra da Cultura, Margareth Menezes surpreendeu o público durante a abertura da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, realizada em Aracruz, no Norte do Espírito Santo.


Sem ensaio e cantando à capela, a ministra interpretou “Disparada”, clássico da música brasileira eternizado na voz de Jair Rodrigues. Segundo Margareth, a canção está entre as preferidas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.


“Eu sei que essa é uma música que o presidente gosta muito. Não vou deixar passar essa oportunidade”, brincou a ministra durante a cerimônia.


Margareth contou ainda que já viu Lula cantar trechos da música em outras ocasiões e afirmou perceber o carinho do presidente pela composição. O momento descontraído arrancou aplausos e risos do público presente no evento cultural.

6ª Teia Nacional de Cultura, em Aracruz
6ª Teia Nacional de Cultura, em Aracruz Fernando Madeira

Após a apresentação improvisada, Lula também comentou sobre a canção durante o discurso e disse que cantar em compromissos oficiais surpreenderia ministros e autoridades mais do que as discussões habituais do governo.

Além do momento musical, Margareth Menezes falou sobre o papel da cultura na transformação social e relembrou o início da própria trajetória artística.

“Foi através de uma ação cultural na minha escola que eu conheci a possibilidade de me profissionalizar como artista”, afirmou.

A cerimônia de abertura também contou com a participação da cantora e compositora baiana Luedji Luna, que interpretou o Hino Nacional Brasileiro ao lado da percussão dos Guerreiros Tupinikins, grupo indígena do município anfitrião ligado ao ponto de cultura Associação Indígena Tupinikim da Aldeia Irajá (Aitupaira).

A apresentação reuniu tambores, casacas e maracás, instrumentos que deram ritmo à execução do hino e marcaram a abertura da programação oficial da Teia Nacional.

Luedji Luna foi a principal atração musical da noite da última quinta-feira (21). Outros artistas, como MC Tha e Armandinho, também se apresentam no evento.

A programação da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura reúne ainda manifestações como hip-hop indígena, maracatu, ritmos amazônicos, samba e teatro popular, além de outras expressões culturais afro-brasileiras e tradicionais.

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