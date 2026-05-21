“Investir em cultura é investir em gente”, diz ministra Margareth Menezes durante abertura da 6ª Teia Nacional no ES

A celebração da cultura popular brasileira, da ancestralidade e dos territórios tradicionais marcou a 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, realizada em Aracruz, no Espírito Santo. O encontro, promovido pelo Ministério da Cultura, reuniu representantes culturais de diferentes estados do país e foi palco da assinatura de medidas voltadas ao fortalecimento da cultura viva.





Entre os anúncios feitos durante o evento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ministra da Cultura, Margareth Menezes assinaram a regulamentação da Rede Nacional de Mestres e Mestras das Culturas Populares, além do decreto de fortalecimento das culturas tradicionais e da reestruturação do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC).





A iniciativa busca reconhecer e fortalecer manifestações populares presentes em diferentes regiões do país, como festas juninas, congadas, maracatu, bumba meu boi e o Festival de Parintins, entre outros festejos.





Durante o evento, Margareth Menezes destacou o papel da cultura como ferramenta de transformação social. “Investir em cultura é investir em gente”, afirmou a ministra.





A edição deste ano da Teia teve como tema central a justiça climática. Segundo a organização, o debate propõe refletir sobre os impactos das mudanças climáticas sobre povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e populações periféricas, grupos que historicamente preservam os territórios e os modos de vida sustentáveis.





Ao comentar a escolha de Aracruz como sede do encontro, Margareth destacou a importância simbólica do território. “São os povos indígenas que mantêm a floresta em pé e combatem diariamente os desastres climáticos”, disse.