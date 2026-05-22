Instituto Coca-Cola abre 10 mil vagas em qualificação profissional de graça

O Instituto Coca-Cola está com 10 mil vagas abertas para o programa Coletivo Coca-Cola Jovem. As oportunidades são voltadas para pessoas com idade entre 16 e 29 anos e que tenham ensino fundamental completo.





A iniciativa oferece formação on-line, curso de inglês e conexão direta com o mercado de trabalho em mais de 400 empresas parceiras.





As inscrições podem ser feitas no site do Coletivo Coca-Cola ou pelo aplicativo disponível para Android e iOS. As vagas permanecem abertas enquanto houver bolsas disponíveis.