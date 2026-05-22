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Instituto Coca-Cola abre 10 mil vagas em qualificação profissional de graça

Iniciativa oferece formação profissional para jovens de 16 a 29 anos de todo o país

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 14:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 mai 2026 às 14:13
Oportunidade para fazer curso de qualificação sem sair de casa
Oportunidade para fazer curso de qualificação sem sair de casa magnific

O Instituto Coca-Cola está com 10 mil vagas abertas para o programa Coletivo Coca-Cola Jovem. As oportunidades são voltadas para pessoas com idade entre 16 e 29 anos e que tenham ensino fundamental completo.


A iniciativa oferece formação on-line, curso de inglês e conexão direta com o mercado de trabalho em mais de 400 empresas parceiras.


As inscrições podem ser feitas no site do Coletivo Coca-Cola ou pelo aplicativo disponível para Android e iOS. As vagas permanecem abertas enquanto houver bolsas disponíveis.

A capacitação profissional é totalmente on-line e gratuita, podendo ser realizada conforme o ritmo de cada participante. Na primeira etapa, o aluno tem acesso a 12 videoaulas curtas, com conteúdos valorizados pelas empresas, abordando temas como preparação para processos seletivos, elaboração de currículo, comportamento profissional, comunicação, pensamento crítico, colaboração e resolução de problemas.


Após a formação, os participantes recebem um certificado e passam a ter acesso imediato ao curso de idiomas, com duração de 12 meses, desenvolvido em parceria com a EF Education First. A plataforma utiliza inteligência artificial para adaptar o aprendizado ao ritmo de cada aluno.


Os jovens também terão acesso a uma plataforma exclusiva de empregabilidade, que reúne vagas de trabalho e oportunidades em mais de 400 empresas parceiras do programa.

A diretora-executiva do Instituto Coca-Cola Brasil, Daniela Redondo, ressalta que o domínio de um segundo idioma se tornou um diferencial importante no mercado de trabalho.


“Em um mundo cada vez mais integrado e digital, o domínio de um segundo idioma é um diferencial relevante. A inclusão do inglês na jornada de formação responde a essa demanda e amplia o acesso dos jovens a oportunidades em setores que exigem competências globais”, afirma.

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