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Grande Vitória

Trânsito na Terceira Ponte sentido Vila Velha tem lentidão nesta sexta

Publicado em

22 mai 2026 às 14:41
Trânsito lento na Terceira Ponte, sentido Vila Velha
Trânsito lento na Terceira Ponte, sentido Vila Velha Juliana Morgado

O trânsito na Terceira Ponte, no sentido Vila Velha, está congestionado no início da tarde desta sexta-feira (22). Conforme informações de leitores de A Gazeta e o aplicativo de mobilidade Waze, a retenção já atinge as saídas das avenidas César Hilal e Nossa Senhora da Penha.


Há divergências sobre a causa do problema: embora existam relatos no aplicativo de um acidente na chegada a Vila Velha, motoristas que passaram pelo local afirmam que a lentidão é provocada apenas pelo fluxo intenso de veículos. A Ceturb, órgão que administra a via, foi procurada pela reportagem, mas ainda não houve retorno.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
"A vaga é minha, mano"

Vídeo mostra briga que deixou policial baleado e primo morto em Cachoeiro

Publicado em 22/05/2026 às 14:30

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra a discussão que resultou em um morto e dois feridos em dezembro de 2025 no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. "A vaga é minha, mano", diz um dos homens e, em seguida, é possível ouvir o som dos disparos (veja acima). Em seguida, testemunhas se desesperam e outra voz diz: "'Pra' quê isso, cara?".


O caso resultou na morte de Vinícius Ramos Silva, de 38 anos. A briga, motivada por uma vaga de garagem, também envolveu o irmão dele, um jovem de 29 anos, e um primo deles que é policial militar. Os dois também ficaram feridos. 


Na tarde desta quinta-feira (21), a Polícia Científica realizou a reconstituição do caso no local onde tudo ocorreu. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Veja vídeo

Cobra jararaca é capturada dentro de refeitório de escola em Aracruz

Publicado em 22/05/2026 às 14:12

Uma cobra jararaca foi capturada na manhã desta sexta-feira (22) dentro de uma escola na região de Morobá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O réptil foi encontrado rastejando pelo refeitório da unidade de ensino.


De acordo com o biólogo Luiz Gasparini, especialista em anfíbios e répteis do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a jararaca é uma espécie peçonhenta. Ele explicou que o habitat natural desse animal envolve fragmentos florestais, áreas de restinga e brejos com mata.


Após a captura, o animal foi recolhido e devolvido à natureza em uma área de mata pelo Corpo de Bombeiros.


A orientação das autoridades à população é de que, ao encontrar qualquer animal peçonhento, as pessoas mantenham a distância para garantir a segurança e façam o acionamento imediato do Corpo de Bombeiros (193) ou da Defesa Civil (199).

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Lei Maria da Penha

Homem é preso em Aracruz por ameaçar ex e descumprir medida protetiva

Publicado em 22/05/2026 às 13:00

Um homem de 44 anos foi preso por descumprir medida protetiva e ameaçar a ex-companheira em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, nesta sexta-feira (22). Segundo a Polícia Civil, havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito que, durante a madrugada, utilizou o celular do pai para fazer ligações com ameaças à vítima.


A mulher relatou que o agressor permaneceu em um carro em frente à residência dela e tentou invadir o imóvel à força, desferindo socos no portão. Para preservar a identidade da vítima, o nome do detido e o bairro onde o crime ocorreu não foram divulgados.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Operação Farda Oculta

PM é preso suspeito de receber dinheiro do tráfico e beneficiar facção no ES

Publicado em 22/05/2026 às 11:54

Um policial militar identificado como Iago Rudio foi preso na quinta-feira (21) suspeito de receber dinheiro do tráfico de drogas para beneficiar uma facção criminosa que atua em Santa Teresa, São Roque do Canaã, Itarana e Itaguaçu, municípios localizados entre as regiões Serrana e Noroeste do Espírito Santo.


A prisão ocorreu em São Roque do Canaã, durante a Operação Farda Oculta. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que o militar estaria envolvido em atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas, recebendo valores provenientes da venda de entorpecentes e atuando em benefício da organização criminosa investigada.


Durante a operação, foram apreendidos drogas, balança de precisão, rádios comunicadores e uma arma de fogo sem registro.


Em nota, a Polícia Militar informou que acompanhou a ação por meio da Corregedoria e que o policial será encaminhado ao presídio militar, onde permanecerá à disposição da Justiça e aguardará audiência de custódia. A corporação também afirmou que irá apurar o caso internamente.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em Alto Novo Parque

Motociclista fica ferido em acidente com carro em avenida de Cachoeiro

Publicado em 22/05/2026 às 11:44
Motociclista fica ferido em acidente em avenida de Cachoeiro
Motociclista fica ferido em acidente em avenida de Cachoeiro Redes sociais

Um motociclista ficou ferido na manhã desta sexta-feira (22) após pós um acidente envolvendo um carro na Avenida José Rosa Machado, no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Uma das pistas precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência.

 

A Polícia Militar foi procurada, mas não informou detalhes sobre a dinâmica do acidente.

O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Colisão entre moto, carro e ônibus escolar deixa dois feridos em Jaguaré

Publicado em 22/05/2026 às 11:16

Uma colisão entre uma motocicleta, um carro e um ônibus escolar deixou duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (22), na estrada que liga o Centro de Jaguaré à comunidade de Fátima, no Norte do Espírito Santo.


De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu após uma tentativa de ultrapassagem. O motorista do ônibus escolar relatou que seguia pela Rodovia Pedro José Altoé quando o motociclista tentou ultrapassar o coletivo em uma curva. Durante a manobra, a moto colidiu de frente com um carro que vinha no sentido contrário.


Com o impacto, a motocicleta ainda atingiu a lateral esquerda do ônibus. O condutor da moto e o garupa sofreram diversos ferimentos, foram socorridos e encaminhados à Unidade Mista de Internação do município.


O carro e o ônibus eram ocupados apenas pelos respectivos motoristas, que não ficaram feridos. Segundo a PM, ambos realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Susto

Roda de ônibus escolar se solta durante trajeto em Rio Bananal; vídeo

Publicado em 22/05/2026 às 10:45

Uma roda de um ônibus escolar se desprendeu durante o transporte de alunos no Córrego Mário Freire, zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (21). De acordo com a prefeitura, o veículo seguia para buscar estudantes quando o incidente aconteceu. No momento, havia apenas um aluno no ônibus, que não ficou ferido.


Segundo a administração municipal, o transporte escolar é operado por uma empresa terceirizada que presta serviço ao município.


A prefeitura informou ainda que as estradas da região apresentam boas condições de tráfego e que acompanha o caso junto à empresa responsável pelo veículo.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Clima

Cidades do Norte do ES recebem alertas de chuvas intensas; veja quais

Publicado em 22/05/2026 às 08:52

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas, de diferentes níveis, para cidades do Norte do Espírito Santo. Os avisos já estão em vigor e valem até as 23h59 desta sexta-feira (22). 


O primeiro alerta é laranja  o segundo mais crítico da escala do instituto  e indica perigo. Ele foi emitido apenas para Conceição da Barra. No município, pode chover até 100 milímetros por dia, com ventos entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos. 


O segundo alerta é amarelo, que representa perigo potencial, e abrange quatro cidades: Conceição da Barra, Montanha, Pedro Canário e PinheirosNessas localidades, a previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de alagamentos é considerado baixo.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Acidente

Motociclista é atingido por ambulância e fica ferido na Serra

Publicado em 21/05/2026 às 21:37
Motociclista ficou ferido após ser atingido por ambulância que fazia conversão na Serra Isabelle Oliveira

Um motociclista de 41 anos ficou ferido após ser atingido por uma ambulância na Serra. O veículo de socorro estava apenas com o giroflex ligado, sem acionar a sirene.


Testemunhas relataram à Polícia Militar que a moto seguia na Avenida Eldes Scherrer, indo no sentido Avenida Mestre Álvaro, quando a ambulância fez uma conversão e avançou o sinal.


O motorista da ambulância, cujo teste do bafômetro deu negativo, informou, em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, que estava a caminho do hospital, levando uma mãe e uma filha, e que só avançou o sinal ao perceber que os carros haviam parado para que prosseguisse.


Ele explicou ainda que só se usa o alerta sonoro quando se trata de um episódio de urgência e emergência, o que não era o caso naquele momento, em que ele fazia o transporte de uma criança com comorbidade, de um hospital pro outro.


Ainda de acordo com o motorista, ele prestou socorro ao motociclista até a chegada do Samu. Ele foi socorrido para o Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. Mãe e filha não ficaram feridas. 


Em nota, o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) da Serra informa que esteve no local do acidente, na Avenida Eldes Scherrer, na noite desta quinta-feira (21), prestando apoio à ocorrência.

O sinistro envolveu uma ambulância de um hospital de Vila Velha e uma motocicleta. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Jayme Santos Neves.

Atualização

22/05/2026

A informação inicial era de que a ambulância estava prestando serviços para o Hospital Materno Infantil, na Serra, mas o veículo partir de um hospital de Vila Velha. O texto foi corrigido.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Veja o vídeo

Motociclista fica ferido após colidir com carro em cruzamento de Linhares

Publicado em 21/05/2026 às 18:09

Um motociclista ficou ferido após bater em um carro em um cruzamento do bairro Linhares V, em Linhares, região Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta quinta-feira (21). Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento da colisão e mostra o motociclista sendo arremessado após o impacto. 

De acordo com a Polícia Militar, o motorista relatou que trafegava sentido Gaivotas x Boa Vista, quando, ao chegar no cruzamento com a Rua Bentivi, teve a lateral esquerda do veículo atingida pela motocicleta.

O motociclista foi socorrido pelo Samu/192 para um hospital da região. Já o motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
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