Vídeo mostra briga que deixou policial baleado e primo morto em Cachoeiro

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra a discussão que resultou em um morto e dois feridos em dezembro de 2025 no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. "A vaga é minha, mano", diz um dos homens e, em seguida, é possível ouvir o som dos disparos (veja acima). Em seguida, testemunhas se desesperam e outra voz diz: "'Pra' quê isso, cara?".





O caso resultou na morte de Vinícius Ramos Silva, de 38 anos. A briga, motivada por uma vaga de garagem, também envolveu o irmão dele, um jovem de 29 anos, e um primo deles que é policial militar. Os dois também ficaram feridos.





Na tarde desta quinta-feira (21), a Polícia Científica realizou a reconstituição do caso no local onde tudo ocorreu.