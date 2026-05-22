Cobra jararaca é capturada dentro de refeitório de escola em Aracruz

Uma cobra jararaca foi capturada na manhã desta sexta-feira (22) dentro de uma escola na região de Morobá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O réptil foi encontrado rastejando pelo refeitório da unidade de ensino.





De acordo com o biólogo Luiz Gasparini, especialista em anfíbios e répteis do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a jararaca é uma espécie peçonhenta. Ele explicou que o habitat natural desse animal envolve fragmentos florestais, áreas de restinga e brejos com mata.





Após a captura, o animal foi recolhido e devolvido à natureza em uma área de mata pelo Corpo de Bombeiros.





A orientação das autoridades à população é de que, ao encontrar qualquer animal peçonhento, as pessoas mantenham a distância para garantir a segurança e façam o acionamento imediato do Corpo de Bombeiros (193) ou da Defesa Civil (199).