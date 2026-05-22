Giovana Duarte

491 anos de Vila Velha: Lugares para passear na cidade

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 12:02

22 mai 2026 às 12:02
Colunista

Vila Velha, além da cidade mais antiga do Espírito Santo, é uma mistura linda de praias, história e cultura capixaba. Neste final de semana a cidade está comemorando 491 anos e uma boa forma de comemorar é passear pelos seus cantinhos especiais:

BARRA DO JUCU

A Barra do Jucu é o nosso berço cultural: o bairro carrega a tradição do Congo em suas ruas, com seus muros decorados com artes que fazem referência à nossa cultura e os ensaios das Bandas de Congo, como a Tambor Jacaranema. 


Para quem curte surf, a Praia da Barra do Jucu tem ondas fortes e para quem busca calmaria, a Praia da Concha é a ideal: tem apenas 70 metros de faixa de areia e fica escondida atrás do Morro da Concha.


Outro ponto turístico é a Ponte da Madalena sobre o Rio Jucu, que conecta a Barra do Jucu ao Parque Natural Municipal de Jacarenema e às áreas de lazer e ciclovias que seguem até a Praia de Itaparica.

PRAIA DO BANANAL

Com uma faixa pequena de areia, quase escondida perto do acesso ao Morro do Moreno, a Praia do Bananal é conhecida por suas águas calmas e de coloração esverdeada. Um cantinho sossegado com uma beleza única, ideal para passar o dia. A praia possui restaurante por perto.

PRAINHA

A Prainha respira história e cultura com museus como a Casa da Memória e o Museu Homero Massena e patrimônios históricos como a Igreja do Rosário e o maior ícone turístico do nosso estado, o Convento da Penha.

Giovana Duarte

Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

