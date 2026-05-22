Almoço saudável: 5 receitas práticas para fazer na air fryer

Lombo suíno com ervas Crédito: Imagem: Natalia Bohren | Shutterstock

Escolher opções para um almoço saudável nem sempre precisa envolver preparos demorados ou receitas complicadas. Com a air fryer, fica mais fácil montar refeições nutritivas, cheias de sabor e ideais para a correria da rotina, garantindo praticidade sem abrir mão da variedade. Carnes, legumes e combinações leves ganham textura dourada, ajudando a transformar o cardápio diário com alternativas mais equilibradas e apetitosas.

A seguir, confira 5 receitas práticas para fazer na air fryer para um almoço saudável!

1. Lombo suíno com ervas

Ingredientes

1 kg de lombo suíno em pedaços

3 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de ervas finas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Ramos de alecrim para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque os pedaços de lombo suíno, faça pequenos cortes na superfície e tempere com alho, azeite, suco de limão, páprica defumada, cúrcuma, ervas finas, sal e pimenta-do-reino. Misture bem para envolver toda a carne nos temperos e deixe descansar por 20 minutos. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Acomode os pedaços de lombo no cesto da air fryer sem sobrepor. Distribua os ramos de alecrim sobre a carne. Asse a 200 °C por 30 minutos. Abra o cesto, vire os pedaços e asse por mais 10 minutos, até a carne ficar dourada por fora e macia por dentro. Sirva em seguida.

2. Quibe recheado com ricota

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de trigo para quibe

2 xícaras de chá de água quente

500 g de patinho moído

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de hortelã picada

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

200 g de ricota amassada

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Coloque o trigo para quibe em uma tigela, cubra com água quente e deixe hidratar por 30 minutos. Escorra bem o trigo e aperte com as mãos para retirar o excesso de água. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado com o patinho moído, a cebola, o alho, a hortelã, o azeite, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.

Recheio e montagem

Em uma tigela, misture a ricota com o cheiro-verde, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Divida a massa do quibe em duas partes. Forre o fundo de uma forma que caiba na air fryer com metade da massa e pressione bem. Espalhe o recheio de ricota sobre a massa. Cubra com o restante da massa e alise a superfície. Faça cortes leves sobre o quibe para facilitar na hora de servir. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque a forma no cesto e asse a 180 °C por 25 minutos, até ficar dourado. Retire da air fryer, deixe descansar por alguns minutos e sirva em seguida.

3. Filé de tilápia com crosta de aveia

Ingredientes

4 filés de tilápia

Suco de 1 limão

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 colher de chá de orégano

Salsa picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque os filés de tilápia e tempere com suco de limão, alho, azeite, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos para absorver os temperos. Em um prato, misture a aveia em flocos finos com o orégano. Passe os filés de tilápia na mistura de aveia, pressionando levemente para formar a crosta. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Coloque os filés no cesto, sem sobrepor. Asse a 200 °C por 10 minutos. Abra o cesto, vire os filés com cuidado e asse por mais 5 minutos, até ficarem dourados e crocantes. Retire da air fryer, finalize com a salsa e sirva em seguida.

Pimentões recheados Crédito: Imagem: Natalia Bohren | Shutterstock

4. Pimentões recheados

Ingredientes

2 pimentões vermelhos cortados ao meio e sem sementes

2 pimentões amarelos cortados ao meio e sem sementes

400 g de patinho moído

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Brotos para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o patinho moído com a cebola, o alho, o tomate, a aveia, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Recheie as metades dos pimentões com a mistura de carne, pressionando levemente para acomodar bem o recheio. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque os pimentões recheados no cesto, sem sobrepor. Asse a 180 °C por 20 minutos ou até dourar levemente a superfície do recheio. Retire da air fryer, finalize com os brotos e sirva em seguida.

5. Omelete de legumes

Ingredientes

4 ovos

1/2 cenoura ralada

1 abobrinha cortada em cubos

1 tomate cortado em cubos

1/2 cebola picada

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo