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Situações distintas

Veja os cenários para os clubes brasileiros avançarem na Sul-Americana

Enquanto alguns já estão garantidos no mata-mata, outros jogarão a vida na próxima semana

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 13:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mai 2026 às 13:56
Grêmio, Atlético MG e Santos pela Sul-Americana
Grêmio, Atlético MG e Santos pela Sul-Americana Agif/Folhapress; Fotoarena/Folhapress

A 5ª rodada da Copa Sul-Americana chegou ao fim nesta quinta-feira (21) e, a uma rodada do fim da fase de grupos, os brasileiros vivem situações distintas na competição. Enquanto alguns já estão garantidos no mata-mata, outros jogarão a vida na próxima semana. Na competição, apenas o 1º lugar de cada grupo vai direto às oitavas, enquanto os segundos colocados fazem um playoff contra os terceiros colocados vindos da Libertadores.


Botafogo, Grêmio e Atlético-MG foram os brasileiros que saíram vitoriosos da 5ª rodada. O Glorioso venceu o Independiente Petrolero e garantiu o 1º lugar do grupo E. O Imortal bateu o Palestino e segue na luta pela liderança de sua chave. E o Galo superou o Cienciano para seguir vivo na briga pelo mata-mata.


São Paulo, Santos e Bragantino tiveram empates com gosto amargo. O Tricolor vencia o Millonarios até os 35 minutos do segundo tempo, quando levou o empate. O Peixe abriu 2 a 0 contra o San Lorenzo na Vila Belmiro, mas não sustentou o resultado. E o Massa Bruta vencia River Plate no Monumental de Núñez até os acréscimos. O único derrotado foi o Vasco, que perdeu para o Olimpia no Paraguai e vê o 1º lugar do grupo mais distante.

Veja os cenários:

Atlético-MG

  • Avança em 1º lugar se vencer
  • Avança em 2º lugar se empatar, e Cienciano x Juventud terminar empatado

São Paulo

  • Já está classificado, busca o 1º lugar
  • Se empatar, e o Millonarios não vencer o O'Higgins
  • Se perder, e Millonarios x O'Higgins terminar empatado

Santos

  • Só avança em 2º lugar
  • Se vencer, e o San Lorenzo vencer ou empatar com o Deportivo Recoleta
  • Se vencer, e o Deportivo Recoleta vencer o San Lorenzo por 3 ou mais gols de diferença

Botafogo

  • Já está classificado em 1º lugar

Grêmio

  • Já está classificado, busca o 1º lugar
  • Se vencer o confronto direto contra o City Torque

Vasco

  • Avança em 1º lugar, se vencer, e o Olimpia perder para o Audax Italiano por 1 gol de diferença
  • Avança em 2º lugar:
  1. Se vencer, e o Audax Italiano golear o Olimpia
  2. Se empatar, e o Olimpia não perder para o Audax Italiano
  3. Se perder, e o Olimpia vencer o Audax Italiano

Bragantino

  • Só avança em 2º lugar
  • Se vencer o confronto direto contra o Carabobo

Os jogos dos brasileiros na última rodada da Sul-Americana

  • São Paulo x Boston River - terça-feira (26), 19h (de Brasília)
  • Grêmio x City Torque - terça-feira (26), 19h
  • Santos x Deportivo Cuenca - terça-feira (26), 21h30
  • Atlético-MG x Puerto Cabello - quarta-feira (27), 19h
  • Vasco x Barracas Central - quarta-feira (27), 19h
  • Caracas x Botafogo - quarta-feira (27), 19h
  • Bragantino x Carabobo - quarta-feira (27), 21h30

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