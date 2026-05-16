Da montanha ao litoral: 6 lugares no ES para casar e passar lua de mel

Lago com ponte romântica, colina com balanço para apreciar o pôr do sol, piscina, espaço para festa, chalés para convidados e cabana com banheira de hidromassagem para a lua de mel: assim é o Vale do Lago, hospedagem no Retiro do Congo em Vila Velha que também realiza cerimônias e festas de casamento. Para conhecer mais, o perfil no Instagram é @valedolagoes





Outra opção super tradicional de casamento a céu aberto em Manguinhos, na Serra, é o Espaço Maresias, que organiza um casamento à beira mar com bufê incluso e altar com o mar como cenário. Mais informações no perfil @espacomaresias





Se os noivos preferem um casamento mais intimista, para até 50 pessoas, o Terra Nova Vitória em Santa Lúcia, em Vitória, realiza casamentos no quintal da casa estilo anos 70, com altar sob uma árvore centenária e ao som de passarinhos. Mais informações no perfil @terranovavitoria