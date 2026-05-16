Da montanha ao litoral: 6 lugares no ES para casar e passar lua de mel

Maio é o mês das noivas! Que tal se inspirar e organizar um casamento a céu aberto? Confira algumas dicas de lugares no estado com um visual belíssimo para casamentos e também para a tão sonhada lua de mel:
Lugares para casamento a céu aberto
Lago com ponte romântica, colina com balanço para apreciar o pôr do sol, piscina, espaço para festa, chalés para convidados e cabana com banheira de hidromassagem para a lua de mel: assim é o Vale do Lago, hospedagem no Retiro do Congo em Vila Velha que também realiza cerimônias e festas de casamento. Para conhecer mais, o perfil no Instagram é @valedolagoes
Outra opção super tradicional de casamento a céu aberto em Manguinhos, na Serra, é o Espaço Maresias, que organiza um casamento à beira mar com bufê incluso e altar com o mar como cenário. Mais informações no perfil @espacomaresias
Se os noivos preferem um casamento mais intimista, para até 50 pessoas, o Terra Nova Vitória em Santa Lúcia, em Vitória, realiza casamentos no quintal da casa estilo anos 70, com altar sob uma árvore centenária e ao som de passarinhos. Mais informações no perfil @terranovavitoria
Cantinhos especiais para Lua de Mel no ES
Aracê, em Domingos Martins
Além da Pousada Aracê, que oferece chalés românticos com banheira e um café da manhã farto, Aracê é um cantinho com ótimos restaurantes, cafeteria e colheita de morangos, além de ficar bem próximo à Rota do Lagarto e ao Parque Estadual de Pedra Azul.
Castelinho, em Vargem Alta
Para hospedagem, o Recanto Saíra-apunhalada é um chalé romântico com cachoeira particular, jacuzzi na sala, plantação de pitayas e silêncio absoluto, pois fica ao lado de uma reserva ambiental. Castelinho ainda possui uma ótima cervejaria e restaurante, a Dus Grillo, com cervejas artesanais e uma bela paisagem com lago.
Iriri, em Anchieta
Para quem prefere praia, o balneário de Iriri possui ótimas opções de hospedagens como o Hotel Espadarte, que reserva uma suíte presidencial para os noivos, além de restaurantes como o tradicional Gilson Restaurante do chef Gilson Surrage. É possível também fazer passeios de barco até a Ilha dos Cabritos, entre Iriri e Piúma.