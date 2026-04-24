Anchieta em um dia: roteiro de bate-volta saindo de Vitória

Anchieta é um dos destinos mais completos do Espírito Santo: tem turismo religioso, ecológico, praias lindíssimas, ótimos restaurantes e um interior riquíssimo em belezas naturais.
Turismo Religioso – Santuário Nacional de São José de Anchieta
Além da Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção, construída na chegada do Padre José de Anchieta com os indígenas à região de Anchieta no século XVI, o espaço possui o Museu/Centro de Interpretação com acervos históricos, exposições e o grande destaque que é o holomask do próprio Anchieta recitando um trecho da carta que ele escreveu, retratando as belezas naturais do Brasil.
A igreja fica aberta para visitação diariamente de 08h às 17h e o Museu/Centro de Interpretação ficam abertos de terça a domingo de 09h às 12h e de 13h às 17h com entrada a R$ 6 por pessoa (inteira).
Turismo Ecológico – Passeio de barco pelo Rio Benevente
Um passeio lindíssimo é o passeio de barco pelo Rio Benevente, com parada nas Ruínas Históricas de Salinas. O Capitão Grilo (@capitaogriloes nas redes sociais) realiza esse passeio, além dos barqueiros da região.
O embarque é no cais do Mercado Municipal de Anchieta (atrás do Santuário) e os valores ficam a partir de R$ 30 por pessoa. A rota dura cerca de 03 horas (ida e volta), passando pelo Manguezal. É importante levar repelente, por causa dos insetos nas Ruínas de Salinas.
Praias
Anchieta possui mais de 20 praias em um litoral privilegiado com águas claras e maré calma. Destaque para a Praia dos Castelhanos, ótima para levar crianças (aproveite para conhecer o quibe mais famoso do litoral, no Quiosque do Pitanga) a Praia de Guanabara (berço das tartarugas marinhas), a Praia dos Namorados e a Praia Costa Azul, em Iriri, com ótimas opções de restaurantes.
Interior – Circuito dos Imigrantes
Na BR 101, em Anchieta, está o Pórtico do Circuito dos Imigrantes, formado pelas comunidades de Alto Pongal, Córrego da Prata, Alto Joeba, Dois Irmãos e Simpatia. O roteiro inclui montanhas e muito verde além de restaurantes, agroindústrias, cachaçaria, embutidos e produtores de frutas e queijo.