  Anchieta em um dia: roteiro de bate-volta saindo de Vitória
Giovana Duarte

Anchieta em um dia: roteiro de bate-volta saindo de Vitória

Roteiro tem turismo religioso, ecológico, praias, restaurantes e um interior riquíssimo em belezas naturai
Publicado em 24 de Abril de 2026 às 14:57

Passeio bate-volta para Anchieta saindo de Vitória
Anchieta é um dos destinos mais completos do Espírito Santo: tem turismo religioso, ecológico, praias lindíssimas, ótimos restaurantes e um interior riquíssimo em belezas naturais.

Turismo Religioso – Santuário Nacional de São José de Anchieta

 Além da Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção, construída na chegada do Padre José de Anchieta com os indígenas à região de Anchieta no século XVI, o espaço possui o Museu/Centro de Interpretação com acervos históricos, exposições e o grande destaque que é o holomask do próprio Anchieta recitando um trecho da carta que ele escreveu, retratando as belezas naturais do Brasil.


A igreja fica aberta para visitação diariamente de 08h às 17h e o Museu/Centro de Interpretação ficam abertos de terça a domingo de 09h às 12h e de 13h às 17h com entrada a R$ 6 por pessoa (inteira).

Santuário Nacional de São José de Anchieta
Turismo Ecológico – Passeio de barco pelo Rio Benevente 

Um passeio lindíssimo é o passeio de barco pelo Rio Benevente, com parada nas Ruínas Históricas de Salinas. O Capitão Grilo (@capitaogriloes nas redes sociais) realiza esse passeio, além dos barqueiros da região. 


O embarque é no cais do Mercado Municipal de Anchieta (atrás do Santuário) e os valores ficam a partir de R$ 30 por pessoa. A rota dura cerca de 03 horas (ida e volta), passando pelo Manguezal. É importante levar repelente, por causa dos insetos nas Ruínas de Salinas.

Passeio de barco pelo Rio Benevente
Praias

Anchieta possui mais de 20 praias em um litoral privilegiado com águas claras e maré calma. Destaque para a Praia dos Castelhanos, ótima para levar crianças (aproveite para conhecer o quibe mais famoso do litoral, no Quiosque do Pitanga) a Praia de Guanabara (berço das tartarugas marinhas), a Praia dos Namorados e a Praia Costa Azul, em Iriri, com ótimas opções de restaurantes.

Anchieta possui belas praias
Interior – Circuito dos Imigrantes

Na BR 101, em Anchieta, está o Pórtico do Circuito dos Imigrantes, formado pelas comunidades de Alto Pongal, Córrego da Prata, Alto Joeba, Dois Irmãos e Simpatia. O roteiro inclui montanhas e muito verde além de restaurantes, agroindústrias, cachaçaria, embutidos e produtores de frutas e queijo.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de HZ.

