Dicas de lugares para fazer piquenique no Espírito Santo

O outono chegou com seu clima mais ameno e uma boa pedida é fazer piquenique! Por todo Espírito Santo temos lugares lindos para estender a toalha, saborear um bom café ou lanche e aproveitar a natureza. Confira:
1. Praça Torii, em Ibiraçu
Sabia que na Praça Torii, onde fica o grande Buda em Ibiraçu, há uma área específica para fazer piqueniques? O bosque, cujo portal de entrada fica atrás da Parada Ibiraçu, tem áreas com bancos e mesas e também espaços para toalhas de piquenique.
As obras para revitalização da Praça Torii, com entrega prevista para novembro desse ano, incluem banheiros acessíveis e estacionamento, mas atualmente é possível utilizar a estrutura de banheiros da Parada Ibiraçu. Aberto todos os dias, de 08h às 18h.
2. Pedra da Cebola, em Vitória
Provavelmente um dos cantinhos mais disputados para piqueniques em Vitória, a área aos pés da Pedra da Cebola é a mais conhecida para esse tipo de passeio, mas por todo parque sempre tem toalhas estendidas pelo chão com famílias e amigos aproveitando o dia.
A infraestrutura conta com banheiro e bebedouros e fica entre as ruas Ana Vieira Mafra, João Baptista Celestino (acesso ao estacionamento) e Av. Fernando Ferrari, na Mata da Praia. Aberto todos os dias, de 05h às 22h.
3. Praia Costa Azul, em Fundão
Para quem gosta de aproveitar praias, a Praia Costa Azul, em Fundão, na divisa com Aracruz, tem o mar super tranquilo e muitas árvores, ideal para passar o dia com a família ao redor da toalha de piquenique.
4. Parque Cultural Casa do Governador – Praia da Costa
Uma vez por mês acontece o “Parque Aberto”, evento com atrações culturais, música, food trucks e permissão para piqueniques pelo parque. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar os ingressos com antecedência no site parqueculturalcasadogovernador.byinti.com
O Parque é pet friendly e é proibido entrar com bebidas alcoólicas. Possui infraestrutura com banheiros. Abre de 08h às 17h e fica na Rua Santa Luiza, na Praia da Costa em Vila Velha.
5. Coqueiral de Aracruz
Com águas calmas, bastante sombra por causa dos coqueiros, arrecifes e fácil acesso, a Praia Coqueiral de Aracruz é muito procurada para fazer piqueniques. Não possui infra-estrutura e é expressamente proibido fazer churrasco ou produzir fogo. Para chegar, saindo de Vitória, siga pela ES 010 sentido litoral de Aracruz, subindo o primeiro trevo.