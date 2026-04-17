Giovana Duarte

Dicas de lugares para fazer piquenique no Espírito Santo

Por todo Estado temos lugares lindos para estender a toalha, saborear um bom café ou lanche

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 15:26

Publicado em 

17 abr 2026 às 15:26
Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte

O outono chegou com seu clima mais ameno e uma boa pedida é fazer piquenique! Por todo Espírito Santo temos lugares lindos para estender a toalha, saborear um bom café ou lanche e aproveitar a natureza. Confira:

1. Praça Torii, em Ibiraçu

Sabia que na Praça Torii, onde fica o grande Buda em Ibiraçu, há uma área específica para fazer piqueniques? O bosque, cujo portal de entrada fica atrás da Parada Ibiraçu, tem áreas com bancos e mesas e também espaços para toalhas de piquenique. 


As obras para revitalização da Praça Torii, com entrega prevista para novembro desse ano, incluem banheiros acessíveis e estacionamento, mas atualmente é possível utilizar a estrutura de banheiros da Parada Ibiraçu. Aberto todos os dias, de 08h às 18h.

Praça Torii, em Ibiraçu
Praça Torii, em Ibiraçu

2. Pedra da Cebola, em Vitória

Provavelmente um dos cantinhos mais disputados para piqueniques em Vitória, a área aos pés da Pedra da Cebola é a mais conhecida para esse tipo de passeio, mas por todo parque sempre tem toalhas estendidas pelo chão com famílias e amigos aproveitando o dia. 


A infraestrutura conta com banheiro e bebedouros e fica entre as ruas Ana Vieira Mafra, João Baptista Celestino (acesso ao estacionamento) e Av. Fernando Ferrari, na Mata da Praia. Aberto todos os dias, de 05h às 22h.

Pedra da Cebola, em Vitória
Pedra da Cebola, em Vitória

3. Praia Costa Azul, em Fundão

Para quem gosta de aproveitar praias, a Praia Costa Azul, em Fundão, na divisa com Aracruz, tem o mar super tranquilo e muitas árvores, ideal para passar o dia com a família ao redor da toalha de piquenique.

Praia Costa Azul, em Fundão
Praia Costa Azul, em Fundão

4. Parque Cultural Casa do Governador – Praia da Costa

Uma vez por mês acontece o “Parque Aberto”, evento com atrações culturais, música, food trucks e permissão para piqueniques pelo parque. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar os ingressos com antecedência no site parqueculturalcasadogovernador.byinti.com


O Parque é pet friendly e é proibido entrar com bebidas alcoólicas. Possui infraestrutura com banheiros. Abre de 08h às 17h e fica na Rua Santa Luiza, na Praia da Costa em Vila Velha.

Parque Cultural Casa do Governador – Praia da Costa
Parque Cultural Casa do Governador – Praia da Costa

5. Coqueiral de Aracruz

Com águas calmas, bastante sombra por causa dos coqueiros, arrecifes e fácil acesso, a Praia Coqueiral de Aracruz é muito procurada para fazer piqueniques. Não possui infra-estrutura e é expressamente proibido fazer churrasco ou produzir fogo. Para chegar, saindo de Vitória, siga pela ES 010 sentido litoral de Aracruz, subindo o primeiro trevo.

Coqueiral de Aracruz
Coqueiral de Aracruz

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de HZ.

Giovana Duarte

Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

