De floresta a cachoeiras: as opções de turismo em Cachoeiro de Itapemirim. Crédito: Giovana Duarte

A cidade de Cachoeiro de Itapemirim está em contagem regressiva para a comemoração do seu aniversariante mais famoso. E dessa vez com a participação dele próprio: o cantor Roberto Carlos fará um show no Parque de Exposições de Cachoeiro, no dia 19 de abril, às 20h, data do seu aniversário.

Uma ótima oportunidade de explorar o turismo na cidade e conhecer cantinhos especiais como o Pico do Itabira, o distrito de São Vicente e o ar bucólico de Burarama.

Distrito de São Vicente

A 50 minutos do Centro de Cachoeiro fica o distrito de São Vicente com vários pontos turísticos como a Cachoeira Alta e a Pedra da Penha.

Para chegar, siga pela rodovia ES-482 em direção à Alegre e entre à direita, no trevo de acesso para Castelo. Siga pela Rodovia Fued Nemer e após percorrer 14km entre novamente à direita, antes de chegar a Conduru, na placa “Acesso a São Vicente”.

A entrada para Cachoeira Alta fica logo depois da Hidrelétrica e é cobrada uma tarifa de R$ 10 por pessoa (crianças até 10 anos não pagam). Abre aos sábados e domingos de 08h às 17h.

Cachoeira Alta impressiona turistas pela beleza no Sul do Estado. Crédito: Ramon Porto

A Pedra da Penha foi eleita a 1ª das 07 maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim e fica em Alto São Vicente. Por lá tem opções de hospedagem e restaurante, como o Chalé Arcangelluz.

Eco Park Itabira

No Eco Park Itabira é possível fazer um passeio de jardineira até os pés do Pico do Itabira, o cartão postal da cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

Como funciona: o parque é aberto sempre aos domingos, com uma programação que vai desde trilhas (gratuitas) a almoço (R$ 50), passeio guiado (R$ 25 com duração de cerca de 02 horas) e Café da Tarde (R$ 15). Esse horário é especial, pois no mirante, a quase 700m de altura, a visão do pôr do sol é espetacular. As opções de passeio são realizadas através de agendamento prévio.

O Pico do Itabira, em Cachoeiro de Itapemirim. Crédito: Giovana Duarte

É pet friendly e além dos dois mirantes e infraestrutura com banheiro e mesas, possui um lago com carpas.

Distrito de Burarama

A cerca de 42 minutos do Centro de Cachoeiro fica o distrito de Burarama com a Floresta Naconal de Pacotuba, corredeiras, cachoeiras e a famosa Pedra da Ema, de 1500 metros.

Igreja de Burarama. Crédito: Giovana Duarte

A Floresta Nacional de Pacotuba abriga árvores com mais de 400 anos e é um verdadeiro santuário de espécies centenárias ameaçadas de extinção. A visitação é gratuita e o parque é aberto para visitação de terça a domingo, das 08h às 17h. Para agendamento o contato é (28) 9999-4138.

Já a Cachoeira da Furquilha, também chamada Cachoeira do Kiko, possui difícil acesso mas é um lugar muito bonito para contemplação e banho. Fica numa propriedade particular, mas não há cobrança de valores nem restrições de horário.

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