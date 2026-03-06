Em abril

Show de Roberto Carlos em Cachoeiro terá ingressos a partir de R$ 85

Ao longo de mais de seis décadas de carreira, o cantor lançou mais de 70 álbuns. Ingressos para o show começam a ser vendidos no dia 9 de março

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 6 de março de 2026 às 14:19

Cantor Roberto Carlos Crédito: Agif/Folhapress

O cantor Roberto Carlos voltará a Cachoeiro de Itapemirim, sua cidade natal, para celebrar mais um aniversário com um show especial. A apresentação acontece no dia 19 de abril, às 20h, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, reunindo fãs capixabas e admiradores de diversas regiões para celebrar a trajetória de um dos artistas mais importantes da música brasileira.

Reconhecido como um dos nomes mais populares da música no Brasil e na América Latina, o artista chega ao Espírito Santo em meio a uma agenda internacional de apresentações. Neste ano, Roberto iniciou uma turnê pelo México e irá retomar os shows no país. No repertório, o público poderá esperar grandes clássicos que marcaram gerações.

Natural da "Princesinha do Sul", Roberto Carlos iniciou sua trajetória ainda criança, cantando na rádio local aos nove anos. Tempos depois, já no Rio de Janeiro, participou de grupos musicais e se consolidou como um dos protagonistas do movimento da Jovem Guarda nos anos 1960. Desde então, construiu uma carreira marcada por sucessos, prêmios internacionais e milhões de discos vendidos.

Roberto Carlos em Vitória Crédito: Monica Zorzanelli

Serviço

Os ingressos para o show começam a ser vendidos no dia 9 de março, ao meio-dia, pelo site eventim. Também é possível adquirir na bilheteria oficial que fica na loja Oriento Jóias, no Perim Center, em Cachoeiro de Itapemirim.

Os valores partem de R$ 85 (arquibancada lateral) e chegam a R$ 900, no Setor Azul.

Este vídeo pode te interessar