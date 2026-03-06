Em maio

Matuê, Filipe Ret e Orochi fazem show no Kleber Andrade; ingressos a partir de R$ 60

Show acontece em maio e ingressos já podem ser adquiridos nesta sexta-feira (6), na pré-venda

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 6 de março de 2026 às 07:00

Rappers chegam ao ES e prometem show especial Crédito: Shutterstock/Steff Lima

Só nome de peso! O Maestria, que acontece dia 9 de maio, no Kleber Andrade, em Cariacica, trará grandes artistas do rap nacional. Matuê, Filipe Ret e Orochi vão se reunir em uma noite que promete agitar os fãs capixabas.

A abertura das vendas acontece nesta sexta-feira (06), ao meio-dia. Os ingressos serão comercializados por valores a partir de R$ 60 (pista, meia-entrada, primeiro lote); R$ 120 (área vip, meia-entrada, primeiro lote); e R$ 200 (front stage, meia-entrada, primeiro lote), pelo site zigtickets.

Após o sucesso da primeira edição, o evento deve trazer uma experiência ainda mais grandiosa para o público. Felipe Ret, um dos cantores mais influentes do momento, e que acumula milhões de ouvintes nas plataformas digitais, sobe ao palco com grandes sucessos.

Matuê, outro nome confirmado, chega ao Espírito Santo com hits que estão na boca do povo, como Anos Luz, Kenny G, Máquina do Tempo e muitos outros. Fechando o line-up principal está Orochi, rapper que começou a carreira nas batalhas de rima e rapidamente conquistou espaço na cena do rap brasileiro. No repertório, não devem faltar faixas que marcaram sua carreira, como Balão, Amor de Fim de Noite e Mesma História.

Serviço

Maestria, com Matuê, Filipe Ret e Orochi

Data: 09 de maio, às 22h

Ingressos: a partir de R$ 60, pelo zigtickets (vendas abrem dia 06/03, às 12h)

Este vídeo pode te interessar