Cinema de Vitória e Vila Velha terá balde de até 10 litros de pipoca por R$ 19; veja mais

Promoção do Dia da Pipoca acontece em 8 de março e permite levar recipientes próprios para encher com pipoca salgada no cinema

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de março de 2026 às 14:00

Imagem Edicase Brasil
Cinema em Vitória e Vila Velha terá balde de até 10 litros de pipoca por R$19 Crédito: Pavel Sneznyj | Shutterstock

Atenção amantes de pipoca e de cinema! No próximo dia 8 de março, a Cinemark convida o público a pensar, e comer, em grande escala no Dia da Pipoca. A proposta é a seguinte: levar de casa um recipiente de até 10 litros e enchê-lo com pipoca salgada por R$ 19. Vale quase tudo, do clássico balde ao pote mais criativo, desde que esteja limpo, é claro.

Por questões de segurança, objetos de vidro, cortantes ou considerados perigosos não serão permitidos. Outro detalhe importante: a promoção não inclui refil nem reabastecimento fracionado.

A ação acontece exclusivamente no dia 8 de março em unidades da Cinemark de todo o país, incluindo os cinemas da rede no Espírito Santo, localizados em Vitória e Vila Velha. A expectativa é que a iniciativa atraia tanto cinéfilos quanto quem simplesmente não resiste a uma boa pipoca, ainda mais em versão “super tamanho”.

Para quem quiser garantir participação com antecedência, a rede também disponibilizou pré-venda a partir de 5 de março, pelo site e pelo aplicativo da Cinemark. A retirada da pipoca deverá ser feita presencialmente no dia da promoção.

