Festival de Cinema de Vitória abre inscrições para 33ª edição; veja detalhes

Festival selecionará curtas e longas de todo o país. Inscrições gratuitas seguem até abril

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:49

Cineastas de todo o Brasil já podem inscrever seus filmes para a 33ª edição do Festival de Cinema de Vitória (FCV). As inscrições seguem de 2 de março até 3 de abril, às 17h59 (horário de Brasília), exclusivamente pelo site oficial do evento: festivaldevitoria.com.br.

A edição de 2026 acontece entre os dias 18 e 25 de julho, em Vitória, e mantém a proposta de valorizar e difundir a produção audiovisual brasileira. A inscrição é gratuita e todo o processo ocorre de forma on-line.

Podem participar curtas e longas-metragens realizados a partir de 1º de janeiro de 2025, de diferentes gêneros, como ficção, documentário, animação, experimental e videoclipe.

Para curtas-metragens, a duração máxima é de 25 minutos (com créditos inclusos). Já os longas devem ter no mínimo 70 minutos. Cada realizador ou coletivo pode inscrever até dois filmes. O envio deve ser feito por meio de link para visualização completa e download da obra, preferencialmente nas plataformas Vimeo ou YouTube. Links temporários ou mídias físicas não serão aceitos.

Em caso de seleção, o filme deverá conter, obrigatoriamente, recursos de acessibilidade, como legendagem descritiva (LSE), audiodescrição e tradução em Libras. O resultado com as obras escolhidas será divulgado em maio, podendo haver prorrogação do prazo, conforme decisão da organização.

Segundo a diretora do festival, Lucia Caus, "o FCV tem como missão democratizar o acesso ao audiovisual e contribuir para a formação de público". Ao longo de mais de três décadas, o evento consolidou-se como espaço de difusão, preservação da memória cultural e diálogo entre cinema, educação e outras áreas do conhecimento.

Mostras competitivas

Os filmes selecionados irão compor 11 mostras competitivas, entre elas a Mostra Competitiva Nacional de Curtas, Mostra Competitiva Nacional de Longas, Mostra Foco Capixaba, Mostra Mulheres no Cinema, Mostra Cinema e Negritude e Mostra Nacional de Cinema Ambiental, além de outras categorias que contemplam diversidade temática e estética.

Na edição de 2025, o festival reuniu cerca de 22 mil pessoas ao longo de seis dias de programação, com a exibição de 106 obras, debates com realizadores, homenagens e sessões especiais. A interação digital também registrou forte engajamento, com mais de 700 mil visualizações nas plataformas online.

Maior evento de cinema e audiovisual do Espírito Santo, o Festival de Cinema de Vitória mantém entrada gratuita e programação que inclui, além das exibições, debates, mesas-redondas e encontros com profissionais do setor. O regulamento completo e as orientações para inscrição estão disponíveis em festivaldevitoria.com.br.

