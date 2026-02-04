Editorias do Site
Alegre terá primeiro Festival Internacional de Cinema; saiba como se inscrever

Evento gratuito acontece em abril e terá mostras competitivas de curtas-metragens brasileiros e internacionais. Inscrições estão abertas

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 09:20

Alegre terá primeiro Festival Internacional de Cinema
Alegre terá primeiro Festival Internacional de Cinema Crédito: Prefeitura de Alegre / Divulgação

Estão abertas as inscrições para o Festival Internacional de Cinema de Alegre, que realiza sua primeira edição na cidade de Alegre, no Sul do Estado. Com entrada gratuita para o público, o evento acontece de 23 a 25 de abril e nasce com a proposta de aproximar o cinema contemporâneo da experiência coletiva em uma região marcada pela forte relação entre cultura, território e natureza.

Voltado à exibição de curtas-metragens brasileiros e internacionais, o festival propõe um diálogo entre múltiplas vozes, vivências e estéticas do cinema contemporâneo. A curadoria busca aproximar obras e realizadores do público local, promovendo trocas entre diferentes formas de narrar e perceber o mundo.

A seleção será feita por uma comissão formada por profissionais do cinema e da área acadêmica, incluindo representantes de outras artes e campos do conhecimento, refletindo a diversidade de olhares que orienta o projeto.

Imagem ilustrativa de cinema
Imagem ilustrativa de cinema Crédito: skyNext / Shutterstock

A programação contará com mostras competitivas de curtas nacionais e internacionais, além de exibições especiais. Podem ser inscritos filmes finalizados a partir de outubro de 2024, com duração máxima de 25 minutos, de qualquer gênero e formato de captação de imagem.

As inscrições vão até o dia 28 de fevereiro. Para produções brasileiras, a inscrição é gratuita; já os filmes internacionais têm taxa reduzida, destinada a contribuir com os custos de produção do evento.

Idealizadora do festival, a produtora executiva e diretora artística Djanira Bravo destaca que o principal objetivo é aproximar públicos de diferentes idades das experiências que o cinema pode oferecer.

Queremos que cada exibição e cada encontro criem uma conexão entre filmes, artistas e espectadores, resgatando a tradição da cidade de reunir pessoas em torno da cultura e da arte

Localizada no entorno do Parque Nacional do Caparaó, Alegre integra o Caparaó capixaba, região reconhecida pela identidade cultural e pelo vínculo afetivo de seus moradores com o lugar onde vivem. É nesse contexto que o festival se apresenta como um espaço de convergência para filmes, realizadores e público, resgatando a tradição de encontros culturais que marcaram diferentes gerações na cidade.

Entre as memórias, Djanira relembra sessões lotadas realizadas no antigo Teatro Municipal e, mais recentemente, na biblioteca municipal, como inspiração para o espírito que o festival pretende reacender. O regulamento e a ficha de inscrição disponíveis no site oficial: www.festcinealegre.com.

Serviço

  • Festival Internacional de Cinema de Alegre
  • Inscrições: de 3 a 28 de fevereiro 
  • Data do festival: 23 a 25 de abril 
  • Entrada: gratuita
  • Regulamento e inscrições: www.festcinealegre.com

