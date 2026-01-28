Internacional

'O Agente Secreto' é indicado ao César, principal prêmio de cinema da França

Longa concorre na categoria de filme estrangeiro. Premiação será em 26 de fevereiro, em Paris

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10:30

Cena do filme 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho Crédito: Victor Jucá/Divulgação

"O Agente Secreto" foi indicado ao César, o Oscar francês, na categoria de melhor filme estrangeiro.

O longa de Kleber Mendonça Filho concorre ao prêmio, a ser entregue dia 26 de fevereiro, em Paris, junto com "Black Dog", da China, "Sirât", da Espanha, "Valor Sentimental", da Noruega, e "Uma Batalha Após a Outra", dos Estados Unidos.

A lista de indicados foi divulgada nesta quarta-feira pela Academia do César.

"Nouvelle Vague", filme de Richard Linklater, é o grande favorito, com dez indicações, incluindo melhor diretor, som, fotografia, edição, figurino e efeitos visuais. O longa em preto e branco trata da produção do clássico de Jean-Luc Godard de 1960, "Acossado", uma das obras que definiu o cinema francês daquela década.

Atrás de Nouvelle Vague, três filmes franceses receberam oito indicações cada "L'Attachement", "Dossier 137" e "L'Inconnu de la Grande Arche". Junto a "Nouvelle Vague", estas produções concorrem na categoria de melhor filme, que ainda tem no páreo "Foi Apenas um Acidente", de Jafar Panahi.