'O Agente Secreto' é indicado ao César, principal prêmio de cinema da França

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10:30
"O Agente Secreto" foi indicado ao César, o Oscar francês, na categoria de melhor filme estrangeiro.
O longa de Kleber Mendonça Filho concorre ao prêmio, a ser entregue dia 26 de fevereiro, em Paris, junto com "Black Dog", da China, "Sirât", da Espanha, "Valor Sentimental", da Noruega, e "Uma Batalha Após a Outra", dos Estados Unidos.
A lista de indicados foi divulgada nesta quarta-feira pela Academia do César.
"Nouvelle Vague", filme de Richard Linklater, é o grande favorito, com dez indicações, incluindo melhor diretor, som, fotografia, edição, figurino e efeitos visuais. O longa em preto e branco trata da produção do clássico de Jean-Luc Godard de 1960, "Acossado", uma das obras que definiu o cinema francês daquela década.
Atrás de Nouvelle Vague, três filmes franceses receberam oito indicações cada "L'Attachement", "Dossier 137" e "L'Inconnu de la Grande Arche". Junto a "Nouvelle Vague", estas produções concorrem na categoria de melhor filme, que ainda tem no páreo "Foi Apenas um Acidente", de Jafar Panahi.
