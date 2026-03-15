Encontro de gerações

Zé Ramalho e Mathes Fernandes se apresentam em maio no ES

Ingressos podem ser adquiridos a partir do dia 16 de março. Evento ainda conta com concurso de musa

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 15 de março de 2026 às 10:00

Show acontece em águia Branca, dia 30 de maio Crédito: Folhapress / Instagram @matheusfernandes_mf

De um lado, um grande nome da música brasileira. Do outro, um jovem que vem conquistando espaço e público por onde passa. Zé Ramalho e Matheus Fernandes se apresentam no dia 30 de maio, em mais uma edição do Fazenda Sertaneja, em Águia Branca. O show promete reunir diferentes gerações e estilos em um mesmo local.

Consagrado como um dos artistas mais importantes da MPB, Zé Ramalho construiu uma carreira marcada por letras poéticas e canções que atravessam décadas, como “Avôhai” e “Chão de Giz”. Já Matheus Fernandes representa a nova geração da música popular brasileira, levando ao público sucessos dançantes que dominam as plataformas digitais e os shows pelo país.

O evento acontece na Lagoa Brizola, em Águia Branca, noroeste do Espírito Santo, e por lá, ainda acontece o tradicional Concurso Musa Sertaneja. Os ingressos para a Fazenda Sertanea 2026 começam a ser vendidos no dia 16 de março, às 12h, pelo site onticket.

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