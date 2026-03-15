Zé Ramalho e Mathes Fernandes se apresentam em maio no ES

Publicado em 15 de março de 2026 às 10:00
De um lado, um grande nome da música brasileira. Do outro, um jovem que vem conquistando espaço e público por onde passa. Zé Ramalho e Matheus Fernandes se apresentam no dia 30 de maio, em mais uma edição do Fazenda Sertaneja, em Águia Branca. O show promete reunir diferentes gerações e estilos em um mesmo local.
Consagrado como um dos artistas mais importantes da MPB, Zé Ramalho construiu uma carreira marcada por letras poéticas e canções que atravessam décadas, como “Avôhai” e “Chão de Giz”. Já Matheus Fernandes representa a nova geração da música popular brasileira, levando ao público sucessos dançantes que dominam as plataformas digitais e os shows pelo país.
O evento acontece na Lagoa Brizola, em Águia Branca, noroeste do Espírito Santo, e por lá, ainda acontece o tradicional Concurso Musa Sertaneja. Os ingressos para a Fazenda Sertanea 2026 começam a ser vendidos no dia 16 de março, às 12h, pelo site onticket.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta