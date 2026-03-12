Parque Moscoso

Mais antiga e única tombada no país, Concha do Moscoso é ícone em Vitória

No coração de Vitória, estrutura modernista do espaço virou palco histórico para apresentações culturais ao ar livre

Parque Moscoso, no Centro de Vitória Crédito: Acervo Fotografia Sevog/PMV

Palco aberto, arquitetura modernista e encontro com a cultura popular. Assim pode ser definida a Concha Acústica do Parque Moscoso, um dos espaços culturais mais tradicionais do Centro de Vitória. A estrutura, porém, não fazia parte do projeto original do parque, inaugurado em 1912 como um jardim elegante voltado para passeios tranquilos.

Quatro décadas depois, transformações no Brasil e no mundo levaram o parque a ganhar uma nova dinâmica. Na década de 1950, o espaço passou por uma intervenção que incorporou uma área mais coletiva e voltada para eventos culturais. Foi nesse contexto que surgiu a Concha Acústica, com sua geometria curva em concreto aparente, projetada para amplificar o som e reunir o público em torno de espetáculos ao ar livre.

Diferente das construções pensadas apenas para embelezar o jardim, a concha foi criada com uma função clara: ser palco para o espetáculo popular, recebendo apresentações de música, teatro, dança e circo.

Pioneira entre as conchas acústicas

Cartão Postal ColonVist com Anfiteatro da Concha Acústica do Parque Moscoso. Década de 1960 Crédito: Arquivo Público Municipal

A Concha Acústica do Parque Moscoso também se destaca por outro motivo: é considerada a concha acústica mais antiga do Brasil em funcionamento contínuo.

Antes dela, uma estrutura semelhante foi construída no Estádio do Pacaembu, inaugurado em 1940. O espaço recebeu concertos e cerimônias cívicas nas décadas seguintes, mas acabou demolido em 1969.

O projeto da concha capixaba é do arquiteto Francisco de Paula Bolonha. Outros exemplos conhecidos desse tipo de estrutura no Brasil são a concha do Teatro Castro Alves, inaugurada em 1967, e a de Brasília, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

A Concha Acústica do Parque Moscoso e o Jardim de Infância Ernestina Pessoa são tombados pelo Conselho Estadual de Cultura desde 1986, graças ao reconhecimento de que esses equipamentos carregam uma história que não se pode perder. Mais de um século após a inauguração do parque, o espaço segue sendo ponto de encontro entre história, arquitetura e cultura, mantendo viva a tradição de reunir o público em torno da arte ao ar livre.

