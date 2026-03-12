Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/03/2026

Publicado em 12 de março de 2026 às 07:56
As cartas do tarot desta quinta-feira trazem uma energia de encerramentos necessários, novos impulsos e fortalecimento de relações importantes. Algumas indicam libertação de situações que não fazem mais sentido, enquanto outras mostram oportunidades de crescimento, união e prosperidade. O dia pedirá maturidade emocional e clareza nas escolhas.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Um ciclo chegará ao fim. Algo que vinha causando desgaste poderá finalmente se encerrar, trazendo sensação de alívio. Apesar do peso emocional, a carta “10 de Espadas” indica libertação e possibilidade de recomeço . Você deverá usar o dia para se reorganizar e deixar para trás o que já não faz sentido.
Uma nova energia surgirá em seu caminho. A carta “Ás de Paus” indica entusiasmo, criatividade e impulso para iniciar algo novo. Poderá ser um projeto, uma ideia ou uma mudança de atitude que trará motivação e entusiasmo. Aproveite essa energia para dar o primeiro passo.
O dia pedirá planejamento e visão de futuro. Você poderá avaliar caminhos ou considerar uma decisão importante. A carta “2 de Paus” sugere analisar as possibilidades com calma antes de agir. A estratégia será essencial.
Será importante ter atenção a situações pouco claras. Poderá haver algo sendo dito ou feito de forma indireta ao seu redor. A carta “7 de Espadas” pede cautela, observação e discrição. Nem tudo precisará ser enfrentado imediatamente.
Alguma frustração ou decepção poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” lembra que existirão oportunidades à sua frente. Evite focar apenas o que não deu certo. Reorientar a atenção para o que ainda poderá florescer fará toda a diferença.
Haverá um clima de estabilidade e celebração, segundo a carta “4 de Paus”. O dia favorecerá encontros, alegria e sensação de segurança emocional. Poderá ser um bom momento para estar com pessoas queridas ou comemorar conquistas.
O passado poderá voltar à tona de forma positiva, mostra a carta “6 de Copas”. Reencontros, lembranças ou reconexões poderão trazer conforto emocional . Aproveite para valorizar os vínculos que marcaram sua história.
Conexões verdadeiras ganharão destaque. A carta “2 de Copas” indica parceria, harmonia e troca sincera de sentimentos. Poderá ser um dia especial no campo amoroso ou nas relações próximas.
Confiança e magnetismo marcarão o seu dia, revela a carta “Rainha de Paus”. Você poderá se destacar naturalmente e inspirar pessoas ao seu redor. Use sua criatividade e coragem para dar andamento aos seus projetos.
Haverá independência e satisfação pessoal. A carta “9 de Ouros” indica estabilidade financeira e orgulho pelas conquistas alcançadas. Valorize sua autonomia e tudo o que tem construído com esforço.
Você poderá precisar defender suas ideias ou posicionamentos. A carta “7 de Paus” mostra que manter sua postura será importante. Confie no que acredita e não se deixe intimidar.
Parcerias e colaboração trarão bons resultados, revela a carta “3 de Ouros”. O dia favorecerá trocas, aprendizado e reconhecimento pelo trabalho realizado. Dividir experiências poderá abrir novas oportunidades.
