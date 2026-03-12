Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 12 de março de 2026 às 07:56

O dia pedirá maturidade emocional e clareza nas escolhas Crédito: Imagem: IvaFoto | Shutterstock

As cartas do tarot desta quinta-feira trazem uma energia de encerramentos necessários, novos impulsos e fortalecimento de relações importantes. Algumas indicam libertação de situações que não fazem mais sentido, enquanto outras mostram oportunidades de crescimento, união e prosperidade. O dia pedirá maturidade emocional e clareza nas escolhas.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 10 de Espadas

O ariano deverá usar o dia para se reorganizar e deixar para trás o que já não faz sentido Crédito: Imagem: YULIA_988 | Shutterstock

Um ciclo chegará ao fim. Algo que vinha causando desgaste poderá finalmente se encerrar, trazendo sensação de alívio. Apesar do peso emocional, a carta “10 de Espadas” indica libertação e possibilidade de recomeço . Você deverá usar o dia para se reorganizar e deixar para trás o que já não faz sentido.

Touro — Ás de Paus

Para o taurino, haverá entusiasmo, criatividade e impulso para iniciar algo novo Crédito: Imagem: YULIA_988 | Shutterstock

Uma nova energia surgirá em seu caminho. A carta “Ás de Paus” indica entusiasmo, criatividade e impulso para iniciar algo novo. Poderá ser um projeto, uma ideia ou uma mudança de atitude que trará motivação e entusiasmo. Aproveite essa energia para dar o primeiro passo.

Gêmeos — 2 de Paus

O geminiano poderá avaliar caminhos ou considerar uma decisão importante Crédito: Imagem: YULIA_988 | Shutterstock

O dia pedirá planejamento e visão de futuro. Você poderá avaliar caminhos ou considerar uma decisão importante. A carta “2 de Paus” sugere analisar as possibilidades com calma antes de agir. A estratégia será essencial.

Câncer — 7 de Espadas

O canceriano deverá ter atenção a situações pouco claras Crédito: Imagem: YULIA_988 | Shutterstock

Será importante ter atenção a situações pouco claras. Poderá haver algo sendo dito ou feito de forma indireta ao seu redor. A carta “7 de Espadas” pede cautela, observação e discrição. Nem tudo precisará ser enfrentado imediatamente.

Leão — 5 de Copas

Para o leonino, reorientar a atenção para o que ainda poderá florescer fará toda a diferença Crédito: Imagem: YULIA_988 | Shutterstock

Alguma frustração ou decepção poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” lembra que existirão oportunidades à sua frente. Evite focar apenas o que não deu certo. Reorientar a atenção para o que ainda poderá florescer fará toda a diferença.

Virgem — 4 de Paus

O dia do virginiano favorecerá encontros, alegria e sensação de segurança emocional Crédito: Imagem: YULIA_988 | Shutterstock

Haverá um clima de estabilidade e celebração, segundo a carta “4 de Paus”. O dia favorecerá encontros, alegria e sensação de segurança emocional. Poderá ser um bom momento para estar com pessoas queridas ou comemorar conquistas.

Libra — 6 de Copas

Reencontros, lembranças ou reconexões poderão trazer conforto emocional ao libriano Crédito: Imagem: YULIA_988 | Shutterstock

O passado poderá voltar à tona de forma positiva, mostra a carta “6 de Copas”. Reencontros, lembranças ou reconexões poderão trazer conforto emocional . Aproveite para valorizar os vínculos que marcaram sua história.

Escorpião — 2 de Copas

Para o escorpiano, poderá ser um dia especial no campo amoroso ou nas relações próximas Crédito: Imagem: YULIA_988 | Shutterstock

Conexões verdadeiras ganharão destaque. A carta “2 de Copas” indica parceria, harmonia e troca sincera de sentimentos. Poderá ser um dia especial no campo amoroso ou nas relações próximas.

Sagitário — Rainha de Paus

O sagitariano poderá se destacar naturalmente e inspirar pessoas ao redor Crédito: Imagem: YULIA_988 | Shutterstock

Confiança e magnetismo marcarão o seu dia, revela a carta “Rainha de Paus”. Você poderá se destacar naturalmente e inspirar pessoas ao seu redor. Use sua criatividade e coragem para dar andamento aos seus projetos.

Capricórnio — 9 de Ouros

Para o capricorniano, haverá estabilidade financeira e orgulho pelas conquistas alcançadas Crédito: Imagem: YULIA_988 | Shutterstock

Haverá independência e satisfação pessoal. A carta “9 de Ouros” indica estabilidade financeira e orgulho pelas conquistas alcançadas. Valorize sua autonomia e tudo o que tem construído com esforço.

Aquário — 7 de Paus

O aquariano poderá precisar defender ideias ou posicionamentos Crédito: Imagem: YULIA_988 | Shutterstock

Você poderá precisar defender suas ideias ou posicionamentos. A carta “7 de Paus” mostra que manter sua postura será importante. Confie no que acredita e não se deixe intimidar.

Peixes — 3 de Ouros

O dia do pisciano favorecerá trocas, aprendizado e reconhecimento pelo trabalho realizado Crédito: Imagem: YULIA_988 | Shutterstock

Parcerias e colaboração trarão bons resultados, revela a carta “3 de Ouros”. O dia favorecerá trocas, aprendizado e reconhecimento pelo trabalho realizado. Dividir experiências poderá abrir novas oportunidades.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.