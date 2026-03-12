Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/03/2026

Veja o que os astros revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 12 de março de 2026 às 01:56

Será importante agir com cautela, manter o foco no que é concreto e evitar decisões impulsivas

Nesta quinta-feira, os movimentos astrológicos indicam que ilusões, expectativas exageradas e cobranças externas poderão gerar frustrações, especialmente nas áreas relacionadas ao trabalho, às finanças e aos relacionamentos. Por isso, será importante agir com cautela, manter o foco no que é concreto e evitar decisões impulsivas. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como superar os desafios do dia com maturidade e clareza!

Áries

O ariano deverá agir com responsabilidade e evitar se perder em expectativas irreais

Você poderá se deparar com exigências na vida profissional. Nesse cenário, inclusive, a insegurança ou a falta de clareza poderão atrapalhar o cumprimento das metas. Será importante agir com responsabilidade e evitar se perder em expectativas irreais, pois os obstáculos do dia tenderão a testar a sua paciência e capacidade de manter o foco. De modo geral, a quinta-feira pedirá que encare os desafios com realismo e disciplina.

Touro

O taurino deverá ser prático e evitar viagens ou decisões importantes

Obstáculos significativos poderão afetar os planos e a busca por novos conhecimentos, gerando um peso emocional. Ademais, haverá um conflito entre as necessidades do dia e as suas ilusões, o que possivelmente causará frustrações ou a sensação de desorientação. Diante desses cenários, procure ser prático(a) e evite viagens ou decisões importantes.

Gêmeos

O geminiano deverá encarar os desconfortos com disciplina e se desapegar de situações confusas

Você sentirá uma pressão emocional profunda nesta quinta-feira, o que poderá afetar as suas decisões. Por conta disso, precisará agir com seriedade em relação aos recursos compartilhados e pendências financeiras. Além disso, não se deixe levar por ilusões ou expectativas irreais nas parcerias, pois a falta de clareza possivelmente causará frustrações e carência. O ideal será encarar os desconfortos com disciplina e se desapegar de situações confusas.

Câncer

O canceriano deverá deixar as fantasias de lado para lidar com as responsabilidades

Você sentirá um aumento das exigências nos relacionamentos. Nesse cenário, cobranças rígidas e possíveis desilusões afetivas poderão surgir, gerando um clima de distanciamento. Ainda nesta quinta-feira, as expectativas em relação aos outros possivelmente gerarão confusões. Diante disso, o ideal será deixar as fantasias de lado para lidar com as responsabilidades, além de evitar se magoar com uma eventual falta de reciprocidade.

Leão

O leonino deverá evitar se perder em expectativas irreais ou buscar satisfação em gastos desnecessários

Você precisará ter mais cuidado com a saúde e com a organização do ambiente de trabalho, pois tenderá a se sentir mais cansado(a). Nesse cenário, será importante evitar se perder em expectativas irreais ou buscar satisfação em gastos desnecessários. Priorize a clareza e a disciplina nas tarefas cotidianas e estabeleça limites saudáveis nas relações profissionais e pessoais.

Virgem

O virginiano precisará agir com mais maturidade e evitar gastos excessivos ou expectativas irreais em busca de satisfação

Você tenderá a se deparar com cobranças, o que poderá afetar os projetos pessoais e a busca por prazer, gerando frustrações. Diante disso, precisará agir com mais maturidade e evitar gastos excessivos ou expectativas irreais em busca de satisfação. O ideal será manter a disciplina e não negligenciar as suas responsabilidades.

Libra

O libriano deverá desapegar de fantasias para lidar com as responsabilidades familiares

Você poderá enfrentar tensões no ambiente doméstico. Isso porque expectativas exageradas tenderão a entrar em conflito com limites rígidos e com obrigações que não podem mais ser adiadas. Além disso, será possível que surjam desilusões afetivas e confusões sobre a sua real necessidade de segurança. Essas situações exigirão que se desapegue de fantasias para lidar com as responsabilidades familiares.

Escorpião

O escorpiano deverá estabelecer limites rígidos e manter o foco no que é concreto

Você deverá ter mais cautela com as informações que recebe e evitar promessas exageradas. Isso porque haverá tendência a distorções e mal-entendidos em suas conversas. Ainda hoje, a busca por satisfação poderá levar a gastos desnecessários ou ao comprometimento da produtividade. Logo, será necessário estabelecer limites rígidos e manter o foco no que é concreto.

Sagitário

O sagitariano precisará agir com disciplina e evitar decisões baseadas em ilusões

Você desejará organizar a vida financeira. No entanto, poderá se deparar com frustrações, expectativas exageradas e gastos imprevistos. Por conta disso, precisará agir com disciplina e evitar decisões baseadas em ilusões ou promessas incertas. O ideal será organizar os recursos e se manter atento(a) para não se deixar levar por sentimentos de carência.

Capricórnio

O capricorniano deverá agir com disciplina e paciência para superar os obstáculos

Você poderá sentir uma certa pressão em suas ações. Nesse cenário, inclusive, as suas necessidades emocionais entrarão em conflito com as responsabilidades e cobranças externas. Procure evitar gastos excessivos na tentativa de compensar o desconforto, pois a falta de equilíbrio possivelmente irá gerar frustrações nos relacionamentos. O melhor será agir com disciplina e paciência para superar os obstáculos.

Aquário

O aquariano deverá manter o equilíbrio e evitar se expor

Ao longo desta quinta-feira, você buscará se recolher. Ao mesmo tempo, porém, as emoções profundas poderão entrar em conflito com o desejo de expansão e liberdade. Ademais, haverá tendência a exagerar nas expectativas ou a buscar conforto em gastos impulsivos, o que resultará em frustrações e na sensação de vazio. Diante disso, procure manter o equilíbrio e evite se expor, pois a falta de clareza possivelmente irá desestabilizá-lo(a).

Peixes

O pisciano precisará agir com cautela ao lidar com amigos ou projetos coletivos

Você precisará agir com cautela ao lidar com amigos ou projetos coletivos. Isso porque a tendência ao exagero e a expectativas financeiras irreais — na intenção de agradar a todos ou a buscar satisfação imediata — poderá comprometer a sua estabilidade e levar a frustrações. Será fundamental estabelecer limites claros e ser realista.