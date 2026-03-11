Oscar 2026

Palpitômetro do Oscar: cinéfilos da Rede Gazeta apostam nos favoritos da premiação

Entre apostas técnicas e paixões cinematográficas, equipe da Rede Gazeta entra no clima da maior noite do cinema

Publicado em 11 de março de 2026 às 18:29

Filmes do Oscar Crédito: Reprodução Filmes

Entre críticas, debates e muita paixão por cinema, cinéfilos da Rede Gazeta resolveram entrar no clima da maior premiação de Hollywood e montar um palpitômetro do Oscar 2026. Repórteres, editores e estagiários analisaram os indicados e deram seus palpites nas principais categorias da noite.

Entre os títulos que mais aparecem nas apostas está “Pecadores”, apontado por vários participantes como um dos grandes favoritos da edição. Outro nome forte é o brasileiro “O Agente Secreto”, que surge como aposta recorrente na categoria de Melhor Filme Internacional.

Aline Almeida – repórter de HZ

Melhor Filme Internacional: O Agente Secreto

O Agente Secreto Melhor Filme: Pecadores

Pecadores Melhor Ator: Michael B. Jordan – Pecadores

Michael B. Jordan – Pecadores Melhor Direção de Elenco: O Agente Secreto

O Agente Secreto Melhor Fotografia: Pecadores

Cena do filme "Pecadores" Crédito: Reprodução/Warner Bros. Pictures

Para Aline Almeida, “Pecadores” reúne muitos dos elementos que costumam conquistar os votantes do Oscar. Na visão dela, o filme combina uma história forte com ótimos personagens e uma fotografia lindíssima, o que prende a atenção do público do começo ao fim.

Por isso, ela aposta no longa como Melhor Filme e também acredita que Michael B. Jordan tem grandes chances de levar a estatueta de Melhor Ator, já que o desempenho dele ao interpretar dois personagens diferentes no mesmo filme exige bastante entrega e chama atenção na temporada de premiações.

Aline também aposta no brasileiro “O Agente Secreto” nas categorias de Melhor Filme Internacional e Direção de Elenco, destacando a força do roteiro e a diversidade das atuações, que ajudam a tornar a história ainda mais potente.

Já em Melhor Fotografia, a escolha dela volta para “Pecadores”, que, na opinião da repórter, se destaca pela originalidade e pela forma como a fotografia ajuda a construir a grandiosidade do filme.

Haelly Dragnev - Editora Adjunto da Audiovisual de A Gazeta

Melhor Filme: Uma Batalha Após a Outra

Uma Batalha Após a Outra Melhor Filme Internacional: Valor Sentimental

Valor Sentimental Melhor Ator: Michael B. Jordan – Pecadores

Michael B. Jordan – Pecadores Melhor Direção de Elenco: Pecadores

Pecadores Melhor Fotografia: Uma Batalha Após a Outra

“Uma Batalha Após a Outra” se encaixa bem na proposta de treinar o inglês ao explorar situações de confronto, estratégia e emoção Crédito: Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.

Para Haelly Dragnev, editora adjunta de Audiovisual de A Gazeta, Michael B. Jordan é o favorito ao Oscar de Melhor Ator por “Pecadores”. Segundo ela, o ator ganhou força na reta final da temporada após vencer o Actor Awards e se destacou ao interpretar os gêmeos Smoke e Stack, entregando duas performances marcantes.

Já na categoria de Filme Internacional, Haelly acredita que a disputa deve ficar entre “O Agente Secreto” e o norueguês “Valor Sentimental”, mas aposta na vitória do drama europeu, que tem nove indicações e segue um perfil de produção que costuma agradar à Academia.

Na categoria principal, a editora aposta em “Uma Batalha Após a Outra” como Melhor Filme, destacando que o longa de Paul Thomas Anderson tem o perfil clássico de vencedor do Oscar, enquanto o gênero terror de “Pecadores” costuma ser menos reconhecido pela Academia.

Para Melhor Direção de Elenco, ela vê “Pecadores” como favorito, graças ao equilíbrio entre atores conhecidos e novos talentos. Já em Fotografia, apesar da força do brasileiro “Sonhos de Trem”, Haelly acredita que o prêmio deve ficar com “Uma Batalha Após a Outra”, acompanhando o desempenho do filme em outras premiações da temporada.

Farley Sil - Editor de Mídia Audiovisual

Melhor Filme Internacional: O Agente Secreto

O Agente Secreto Melhor Filme: Pecadores

Pecadores Melhor Ator: Michael B. Jordan – Pecadores

Michael B. Jordan – Pecadores Melhor Direção de Elenco: O Agente Secreto

O Agente Secreto Melhor Fotografia: Sonhos de Trem

Cena do filme 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho Crédito: Victor Jucá/Divulgação

Para o editor de Mídia Audiovisual Farley Sil, o brasileiro “O Agente Secreto” é o grande favorito em Melhor Filme Internacional, por unir tensão narrativa, relevância política e uma direção autoral marcante. Ele destaca que o longa consegue ir além de uma história tradicional e apresenta reflexões fortes sobre poder e sociedade.

Já na categoria de Melhor Filme, Farley aposta em “Pecadores”, que, para ele, é o mais completo entre os indicados, ao trazer uma trama intensa sobre culpa, escolhas e consequências, com personagens complexos e grande impacto emocional.

Farley também acredita que Michael B. Jordan deve vencer como Melhor Ator por “Pecadores”, principalmente pelo desafio de interpretar dois irmãos gêmeos na mesma história, exigindo duas personalidades bem diferentes em cena. Na Direção de Elenco, ele aposta em “O Agente Secreto”, destacando a naturalidade das atuações e a forma como o elenco cria uma sensação de realidade muito forte.

Já em Melhor Fotografia, sua escolha é o brasileiro “Sonhos de Trem”, de Adolpho Veloso, que se destacou na temporada por criar imagens muito marcantes e atmosféricas, com um trabalho visual que ajuda a contar a própria história do filme.

Juliana Indami – estagiária de A Gazeta

Melhor Filme Internacional: O Agente Secreto

O Agente Secreto Melhor Filme: Pecadores

Pecadores Melhor Ator: Wagner Moura – O Agente Secreto

Wagner Moura – O Agente Secreto Melhor Direção de Elenco: O Agente Secreto

O Agente Secreto Melhor Fotografia: Sonhos de Trem

Filme Sonhos de Trem Crédito: Divulgação / Filme

Para Juliana Indami, o brasileiro “O Agente Secreto” aparece como um dos favoritos ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Ela destaca que a narrativa do longa envolve o público aos poucos, à medida que os personagens ganham espaço na história, o que torna a experiência cada vez mais imersiva.

Juliana acredita que a disputa deve ser acirrada com o norueguês “Valor Sentimental”, mas vê o filme brasileiro com grandes chances. Já na categoria de Melhor Filme, ela aposta em “Pecadores”, destacando a força do contexto histórico da trama e o impacto que o filme vem mostrando ao longo da temporada de premiações.

Na categoria de Melhor Ator, Juliana aposta em Wagner Moura, ressaltando a naturalidade da atuação em “O Agente Secreto” e a forma como o ator cria uma conexão imediata com o público. Para Direção de Elenco, ela também escolhe o filme brasileiro, destacando que o conjunto de atores funciona de forma muito orgânica, com personagens que parecem feitos sob medida para cada intérprete.

Já em Melhor Fotografia, sua aposta é “Sonhos de Trem”, do brasileiro Adolpho Veloso, cuja fotografia, segundo ela, traduz os sentimentos da história e cria uma atmosfera visual marcada por melancolia, memória e esperança.

André Cypreste – estagiário de A Gazeta

Melhor Filme: Uma Batalha Após a Outra

Uma Batalha Após a Outra Melhor Filme Internacional: O Agente Secreto

O Agente Secreto Melhor Ator: Timothée Chalamet

Timothée Chalamet Melhor Fotografia: Adolpho Veloso – Sonhos de Trem

Adolpho Veloso – Sonhos de Trem Melhor Direção de Elenco: Pecadores

Timothée Chalamet em "Marty Supreme" Crédito: Reprodução Marty Supreme

Para André Cypreste, o favorito a Melhor Filme é “Uma Batalha Após a Outra”. Ele destaca que, mesmo com a disputa bastante dividida, o longa de Paul Thomas Anderson se sobressai pelo roteiro bem construído e pelas cenas marcantes ao longo da história.

Já em Melhor Filme Internacional, André aposta no brasileiro “O Agente Secreto”, que, segundo ele, se destacou ao longo da temporada de premiações e chama atenção por ser uma obra densa, que mistura diferentes estilos narrativos e aborda temas muito atuais.

Na categoria de Melhor Ator, André acredita que Timothée Chalamet pode levar a estatueta, já que a narrativa de superação presente na performance costuma agradar aos votantes da Academia. Em Melhor Fotografia, sua aposta é o brasileiro Adolpho Veloso, por “Sonhos de Trem”, destacando que o trabalho visual do filme é essencial para criar a atmosfera da história.

Já em Direção de Elenco, ele escolhe “Pecadores”, ressaltando a força do conjunto de atores e o destaque que vários integrantes do elenco tiveram ao longo da temporada de premiações.

Agora, a pergunta que não quer calar: e você, caro leitor, concorda ou não com os nossos palpiteiros?

