'O Agente Secreto' é o melhor filme na disputa pelo Oscar, afirma o portal IndieWire

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:25
O filme brasileiro "O Agente Secreto" é o melhor na disputa pelo Oscar deste ano, afirma o portal IndieWire em texto publicado nesta sexta-feira, dia 6. O site é um dos principais dedicados ao universo do cinema independente nos Estados Unidos.
O artigo lista os dez indicados a melhor filme do pior ao melhor. O primeiro lugar ficou com "O Agente Secreto", à frente de "Uma Batalha Após a Outra" e "Pecadores", que ocupam a segunda e a terceira posições, respectivamente.
Assinado pelo crítico Ryan Lattanzio, o trecho sobre o longa brasileiro diz que ele é exuberante e que Wagner Moura, o protagonista, tem uma performance emocionante e complexa. Lattanzio elogia ainda as referências cinematográficas do diretor Kleber Mendonça Filho e a escolha de Recife como cenário, local pouco explorado nas telas.
No Oscar, "O Agente Secreto" concorre às estatuetas de melhor filme, ator, filme internacional e direção de elenco. A premiação acontece neste domingo, dia 15.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta