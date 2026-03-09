Editorias do Site
'O Agente Secreto' é o melhor filme na disputa pelo Oscar, afirma o portal IndieWire

"Uma Batalha Após a Outra" e "Pecadores" ocupam a segunda e a terceira posições no ranking feito pelo portal

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:25

Cena do filme 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho
Cena do filme 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho Crédito: Victor Jucá/Divulgação

O filme brasileiro "O Agente Secreto" é o melhor na disputa pelo Oscar deste ano, afirma o portal IndieWire em texto publicado nesta sexta-feira, dia 6. O site é um dos principais dedicados ao universo do cinema independente nos Estados Unidos.

O artigo lista os dez indicados a melhor filme do pior ao melhor. O primeiro lugar ficou com "O Agente Secreto", à frente de "Uma Batalha Após a Outra" e "Pecadores", que ocupam a segunda e a terceira posições, respectivamente.

Assinado pelo crítico Ryan Lattanzio, o trecho sobre o longa brasileiro diz que ele é exuberante e que Wagner Moura, o protagonista, tem uma performance emocionante e complexa. Lattanzio elogia ainda as referências cinematográficas do diretor Kleber Mendonça Filho e a escolha de Recife como cenário, local pouco explorado nas telas.

No Oscar, "O Agente Secreto" concorre às estatuetas de melhor filme, ator, filme internacional e direção de elenco. A premiação acontece neste domingo, dia 15.

