Filmes

Indicado a 4 Oscars, 'O Agente Secreto' tem data para chegar à Netflix

Estreia no streaming ocorre após meses de exibição nas salas de cinema

Publicado em 6 de março de 2026 às 13:26

Filme O Agente Secreto Crédito: Reprodução / Filme

O cinema brasileiro ganhou um novo destaque na temporada de premiações e agora o público poderá assistir à produção também no streaming. Indicado a quatro categorias no Oscar 2026, O Agente Secreto já tem data marcada para estrear no catálogo da Netflix: o longa chega à plataforma neste sábado, 7 de março.

A estreia no streaming ocorre após meses de exibição nas salas de cinema, onde o longa está em cartaz desde novembro do ano passado. Nesse período, a produção conquistou plateias ao redor do mundo e levou cerca de 2,5 milhões de espectadores aos cinemas brasileiros.

O lançamento faz parte de um acordo firmado entre os produtores e a plataforma para garantir que o filme tivesse primeiro uma trajetória nas telonas antes de ser disponibilizado online.

Segundo o entendimento entre as partes, a produção permaneceu em cartaz enquanto houve procura do público nas salas de cinema, estratégia que buscou ampliar a visibilidade do longa antes da estreia no streaming.

Quatro indicações ao Oscar

O reconhecimento internacional consolidou O Agente Secreto como um dos títulos brasileiros mais comentados da temporada. O filme concorre em quatro categorias no Oscar de 2026: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator pela atuação de Wagner Moura e Melhor Elenco.

O desempenho iguala um feito histórico do cinema nacional alcançado por Cidade de Deus, que também recebeu quatro indicações à premiação.

A cerimônia que revelará os vencedores ocorrerá em 15 de março, em Los Angeles.

Uma história ambientada na ditadura

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o filme se passa no Recife em 1977, durante os anos mais tensos da ditadura militar no Brasil. A história acompanha Marcelo, personagem vivido por Wagner Moura, um professor universitário e especialista em tecnologia que retorna à cidade natal após anos afastado.

A volta, no entanto, está longe de representar um recomeço tranquilo. Perseguido em São Paulo por homens ligados a interesses poderosos, Marcelo passa a viver sob constante ameaça. Ao tentar se reaproximar da família, especialmente do filho pequeno, que vive com os avós, ele percebe que a cidade também está atravessada por um clima de vigilância e controle.

Em meio a esse cenário, o personagem encontra abrigo em uma casa que reúne outras figuras deslocadas ou perseguidas pelo regime, incluindo refugiados e dissidentes políticos. É nesse ambiente que a trama se desenrola, enquanto Marcelo tenta proteger quem ama, compreender os motivos de sua perseguição e escapar de uma rede de espionagem e conspirações que se forma ao seu redor.

Reconhecimento internacional

Desde a primeira exibição no Festival de Cannes, em maio de 2025, O Agente Secreto vem acumulando destaque em festivais e premiações ao redor do mundo.

De acordo com a produtora Cinemascópio, o filme já conquistou mais de 60 prêmios internacionais, além de diversas indicações e menções em associações de críticos.

Entre os reconhecimentos mais relevantes da temporada estão duas estatuetas no Globo de Ouro e um troféu no Critics Choice Awards, premiações frequentemente vistas como termômetro para o Oscar.

Este vídeo pode te interessar