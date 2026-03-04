Editorias do Site
Redes Sociais

'Game of Thrones' vai ganhar filme com roteirista de 'Andor'

Franquia é considerada um dos principais ativos da HBO no momento

Laysa Zanetti

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 4 de março de 2026 às 13:28

“Game of Thrones” mergulha em um universo marcado por disputas políticas, alianças instáveis e batalhas épicas (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Television Distribution)
[Edicase]“Game of Thrones” mergulha em um universo marcado por disputas políticas, alianças instáveis e batalhas épicas (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Television Distribution) Crédito: Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Television Distribution

Um filme do universo de Game of Thrones está em desenvolvimento na Warner. O roteirista Beau Willimon, de títulos como Andor e House of Cards, está atrelado ao projeto.

Segundo o Hollywood Reporter, o filme deve abordar o período da Conquista de Aegon, quando os primeiros membros da família Targaryen chegam a Westeros e unificam os territórios sob o Trono de Ferro. Em uma reportagem recente, o veículo revelou que a HBO e a divisão de filmes da Warner estavam trabalhando em duas versões diferentes da história.

As primeiras notícias concretas de um filme do universo de Gelo & Fogo, criado por George R.R. Martin, começaram a circular em 2024. Agora, com a compra da Warner pela Paramount Skydance, o futuro do projeto volta a se tornar incerto.

No entanto, a franquia é considerada um dos principais ativos da HBO no momento, e muitos outros derivados estão em diferentes fases de desenvolvimento. David Ellison, CEO da Paramount, já sinalizou que pretende lançar uma média de 15 filmes da Warner nos cinemas por ano.

Além de A Casa do Dragão, que retorna com a 3ª temporada em junho, a HBO encerrou recentemente a primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos. A segunda já está confirmada.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Lázaro Ramos irá à premiação do Oscar com Wagner Moura

Lázaro Ramos irá à premiação do Oscar com Wagner Moura

Imagem - HBO Max e Paramount+ vão virar um só streaming, diz novo CEO

HBO Max e Paramount+ vão virar um só streaming, diz novo CEO

Imagem - Quem será o protagonista da 5ª temporada de 'Bridgerton'? Ator da série confirma

Quem será o protagonista da 5ª temporada de 'Bridgerton'? Ator da série confirma

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Eliana comanda novo programa nas tardes de domingo da TV Globo

Eliana comanda novo programa nas tardes de domingo da TV Globo
Imagem - Centro de Vitória ganha nova galeria de arte e antiguidades

Centro de Vitória ganha nova galeria de arte e antiguidades

Almoço saudável: 5 receitas leves com grão-de-bico para incluir na dieta