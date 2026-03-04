Arte

Centro de Vitória ganha nova galeria de arte e antiguidades

Novo espaço une galeria de arte, antiquário e programação cultural no coração do Centro Histórico da capital

Publicado em 4 de março de 2026 às 14:24

Centro de Vitória ganha nova galeria de arte e antiguidades Crédito: Divulgação / Ocre Galeria

O Centro Histórico de Vitória passa a contar com um novo espaço dedicado à arte e à memória. A Ocre Galeria abriu as portas na tradicional Rua Sete de Setembro, unindo galeria de arte e antiquário no coração da capital capixaba.

A proposta une rigor curatorial, autenticidade e sofisticação estética. No acervo, o público encontra pinturas de cavalete, esculturas em bronze, cristais lapidados artesanalmente, mobiliário de época e objetos decorativos históricos, sempre com certificação de autenticidade e preservação do caráter original das peças.

Ocre Galeria Crédito: Divulgação / Ocre Galeria

O espaço foi pensado para oferecer mais do que exposição comercial. No pavimento térreo, obras de arte dialogam com antiguidades que atravessam séculos, criando um ambiente que conecta o clássico ao contemporâneo. No piso superior, a galeria abriga parte do acervo artístico e um espaço cultural voltado a exposições temporárias, mostras itinerantes e projetos colaborativos.

Entre os artistas presentes no acervo estão nomes importantes da arte brasileira moderna e contemporânea, como Aldemir Martins, Antonio Poteiro, Rubem Valentim, Dionísio Del Santo, Eduardo Sued e Ferreira Gullar, além de outros artistas nacionais e internacionais. A galeria também trabalha com obras consignadas de diferentes estados, ampliando o intercâmbio cultural com o Espírito Santo.

A criação do espaço está ligada à trajetória do arquiteto, designer de interiores e artista Rafael Frossard, idealizador da galeria. Morador do Centro de Vitória, ele desenvolveu ao longo dos anos uma relação direta com a memória urbana da região. Formado em Design de Interiores e com estudos em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Frossard atua também na conservação e restauração de pinturas.

Da esquerda para a direita: Márcia (administrativo), Rafael Frossard (diretor de arte, curador e proprietário da Ocre Galeria) e João Augusto (mídias sociais e assessor de imprensa). Crédito: Acervo pessoal

Acreditamos que cada obra carrega uma narrativa própria. Nossa missão é conectar pessoas a peças que tragam significado, beleza e história para seus espaços

Segundo Rafael Frossard, a Ocre Galeria nasce da percepção de que faltava na cidade um espaço que reunisse arte brasileira e antiguidades sob uma mesma curadoria especializada. A instalação no Centro Histórico reforça o objetivo de contribuir para a valorização e reocupação cultural da região.

Além do espaço físico, a galeria mantém acervo online no site oficial e apresenta novas aquisições e conteúdos curatoriais nas redes sociais. A proposta é transformar o endereço em ponto de encontro para colecionadores, arquitetos, designers, pesquisadores e apreciadores de arte, fortalecendo o circuito cultural capixaba.

Visite

Ocre Galeria

Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 222 – Galeria Joana D’Arc, Centro – Vitória

Rua Sete de Setembro, nº 222 – Galeria Joana D'Arc, Centro – Vitória

www.ocrearte.com.br Instagram: @galeriaocre

