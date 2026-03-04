Centro de Vitória ganha nova galeria de arte e antiguidades

Publicado em 4 de março de 2026 às 14:24
O Centro Histórico de Vitória passa a contar com um novo espaço dedicado à arte e à memória. A Ocre Galeria abriu as portas na tradicional Rua Sete de Setembro, unindo galeria de arte e antiquário no coração da capital capixaba.
A proposta une rigor curatorial, autenticidade e sofisticação estética. No acervo, o público encontra pinturas de cavalete, esculturas em bronze, cristais lapidados artesanalmente, mobiliário de época e objetos decorativos históricos, sempre com certificação de autenticidade e preservação do caráter original das peças.
O espaço foi pensado para oferecer mais do que exposição comercial. No pavimento térreo, obras de arte dialogam com antiguidades que atravessam séculos, criando um ambiente que conecta o clássico ao contemporâneo. No piso superior, a galeria abriga parte do acervo artístico e um espaço cultural voltado a exposições temporárias, mostras itinerantes e projetos colaborativos.
Entre os artistas presentes no acervo estão nomes importantes da arte brasileira moderna e contemporânea, como Aldemir Martins, Antonio Poteiro, Rubem Valentim, Dionísio Del Santo, Eduardo Sued e Ferreira Gullar, além de outros artistas nacionais e internacionais. A galeria também trabalha com obras consignadas de diferentes estados, ampliando o intercâmbio cultural com o Espírito Santo.
A criação do espaço está ligada à trajetória do arquiteto, designer de interiores e artista Rafael Frossard, idealizador da galeria. Morador do Centro de Vitória, ele desenvolveu ao longo dos anos uma relação direta com a memória urbana da região. Formado em Design de Interiores e com estudos em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Frossard atua também na conservação e restauração de pinturas.
Segundo Rafael Frossard, a Ocre Galeria nasce da percepção de que faltava na cidade um espaço que reunisse arte brasileira e antiguidades sob uma mesma curadoria especializada. A instalação no Centro Histórico reforça o objetivo de contribuir para a valorização e reocupação cultural da região.
Além do espaço físico, a galeria mantém acervo online no site oficial e apresenta novas aquisições e conteúdos curatoriais nas redes sociais. A proposta é transformar o endereço em ponto de encontro para colecionadores, arquitetos, designers, pesquisadores e apreciadores de arte, fortalecendo o circuito cultural capixaba.
