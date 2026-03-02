Arte

Artistas do ES vão representar o Brasil em festival internacional de artes urbanas

Selecionadas para evento com representantes de 14 países. Festival latino-americano celebra há 17 anos o protagonismo feminino nas artes de rua

Publicado em 2 de março de 2026 às 15:59

As artistas Nadine Luiza (Musca) e Ione Reis Crédito: Acervo pessoal

Duas artistas capixabas foram selecionadas para representar o Brasil no festival “Nosotras Estamos en la Calle”, um dos mais importantes encontros de arte urbana da América Latina, que acontece entre 3 e 9 de março, em Lima, no Peru. O evento, que há 17 anos fortalece a presença e a potência das mulheres nas ruas, reúne criadoras de 14 países.

As representantes do Espírito Santo são Ione Reis e Nadine Luiza, conhecida artisticamente como Musca, integrantes da Rede Mulheres Urbanas.

Fomos convidadas para representar o Brasil em um festival que fortalece mulheres na arte há quase duas décadas. É uma honra imensa levar o nome do nosso estado e do país para esse espaço

Nadine Luiza (Musca)

Natural da Serra, Nadine Luiza iniciou sua trajetória na arte urbana em 2013, com a criação da tag Musca. Desde então, expandiu sua produção para o graffiti, pintura, ilustração e arte-educação. Sua obra é atravessada por narrativas afrodiaspóricas e universos oníricos que dialogam com ancestralidade, espiritualidade e identidade.

Nadine Luiza (Musca) Crédito: Ione Reis / Divulgação

Graduada em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), atua também como educadora, ministrando oficinas de graffiti para jovens em diferentes territórios do estado.

Ione Reis

Ione Reis, também formada em Artes Plásticas pela UFES, constrói uma poética afro-indígena que une arte e ativismo. Reconhecida internacionalmente por sua “Artevivência”, já expôs trabalhos do Brasil à África do Sul e colaborou com a ONU em projetos ligados à diáspora africana.

Ione Reis Crédito: Tamara do Santos

Em 2025, recebeu o Prêmio de Honra ao Mérito Cultural e foi condecorada como Comendadora do Estado do Espírito Santo pela Assembleia Legislativa.

Rifa solidária

O convite, no entanto, chegou muito próximo à data do evento e, para viabilizar a participação, as artistas organizaram uma rifa solidária com diversos prêmios. A iniciativa busca mobilizar apoiadores e fortalecer a presença de mulheres capixabas no cenário internacional.

“Cada contribuição ajuda a colocar mulheres do Espírito Santo nas ruas do mundo. Para saber como contribuir é só acessar nossos Instagrans: @ionereisart ou @muscaje”, reforça Nadine.

Para as artistas, representar o Brasil no “Nosotras Estamos en la Calle” é mais do que participar de um festival, é reafirmar a luta por mais mulheres nos espaços públicos, na arte urbana e na cultura periférica. “Nosso trabalho é sobre ocupar, resistir e criar. Estar nesse festival é mostrar que o Espírito Santo também produz arte potente, diversa e internacional”, conclui Ione.

Este vídeo pode te interessar