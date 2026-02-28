Entrevista

“A gente vai fazer história”, diz Sorriso Maroto sobre show no Espírito Santo

Festival Eu Sou a História acontece em maio no Parque da Prainha, com dois palcos, sete horas de shows e atrações como Thiaguinho e Revelação

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 12:00

Sorriso Maroto Crédito: Tulio Barros / Divulgação

O grupo Sorriso Maroto será um dos protagonistas da primeira edição do festival Eu Sou a História, que estreia no dia 2 de maio, no Parque da Prainha, em Vila Velha. E a promessa já foi feita: “A gente vai fazer história”, afirmou o grupo em entrevista exclusiva para HZ.

Para os integrantes, estar na abertura de um festival que celebra trajetórias marcantes na música brasileira tem um peso especial. “A gente fica muito feliz em fazer parte de um evento que nasce com essa proposta de deixar a história registrada”, destacam. Com quase 30 anos de carreira, o grupo vê no festival uma oportunidade de celebrar uma caminhada construída ao lado do público.

Grupo Sorriso Maroto Crédito: Fábio Rocha / Globo

Quando o assunto é repertório, o aviso vem com sinceridade e bom humor. “Se a gente não tocar as antigas, dá problema”, brincam. Segundo eles, as músicas que marcaram o início da trajetória continuam sendo as mais pedidas.

Tem muita gente que vai ao show com os filhos, e a gente vê a música atravessando gerações. Isso é muito especial. A música vai envelhecendo como vinho e ficando mais forte

O projeto Sorriso As Antigas, que percorreu o país resgatando sucessos do passado, reforçou essa conexão afetiva. “Foi um projeto que trouxe muita coisa boa pra gente. A resposta do público foi incrível, e isso só mostrou que essas músicas continuam vivas”, lembram.

Grupo Sorriso Maroto Crédito: Instagram @sorrisomaroto

Já o Sorriso Eu Gosto no Pagode, criado para homenagear referências do grupo no início da carreira, como o Fundo de Quintal, marcou um novo momento. “A gente queria reverenciar quem abriu caminho para nós. A gente começou tocando música dessa galera, antes mesmo de ter repertório próprio”, explicam. A homenagem rendeu, inclusive, um Grammy Latino.

Sorriso Maroto e o ES

A conexão do Sorriso Maroto com o Espírito Santo vem de longa data e guarda lembranças especiais. Uma das mais marcantes aconteceu durante um show do projeto As Antigas. “Caiu uma chuva torrencial no meio do show, e a gente achou que todo mundo ia embora. Mas a galera ficou até o final, cantando tudo”, recordam.

Aquilo marcou muito a gente. Foi uma prova de carinho gigante

Depois, o grupo retornou ao estado para cumprir a promessa de um novo show, dessa vez com tempo firme, mas com a mesma energia e o mesmo coro potente do começo ao fim.

No festival, o Sorriso Maroto divide o palco com Thiaguinho, Revelação, que celebra 30 anos de carreira, e os capixabas do Pele Morena. A proposta é unir memórias, ritmos e artistas que ajudaram a construir a trilha sonora de diferentes gerações.

Além de Thiaguinho e Sorriso Maroto, foram anunciados hoje os shows do Revelação e do Pele Morena Crédito: Globo/Fábio Rocha; William Castro; Globo/Divulgação

Para o público capixaba, a mensagem é clara: “A gratidão do Sorriso com o Espírito Santo é eterna. Foi um dos primeiros lugares fora do Rio que abriu portas pra gente. A gente se sente em casa aí". E completam: “Pode ter certeza que vai ser uma noite para cantar do início ao fim.”

Programe-se

Festival Eu Sou a História

Data: 2 de maio

2 de maio Local: Parque da Prainha – Vila Velha

Parque da Prainha – Vila Velha Programação: 7h de shows

7h de shows Atrações: Sorriso Maroto, Thiaguinho, Revelação (turnê 30 anos) e Pele Morena

Sorriso Maroto, Thiaguinho, Revelação (turnê 30 anos) e Pele Morena Ingressos: pelo site Zig.tickets

