Antes de show no ES, grupo Revelação abre o coração e agradece aos capixabas

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:03
Atração do festival Eu Sou a História, o Revelação chega ao Espírito Santo celebrando uma trajetória que atravessa gerações e ajudou a escrever capítulos importantes do samba e do pagode no Brasil. Para o grupo, fazer parte da primeira edição do projeto é mais do que um convite artístico: é reconhecimento de uma caminhada construída com trabalho, persistência e conexão direta com o público.
“Ter uma história que atravessa gerações nos dá a sensação de dever cumprido socialmente”, afirmam os integrantes. Segundo eles, o festival nasce com um propósito que vai além do palco, ao valorizar trajetórias consolidadas e servir de horizonte para novos grupos que sonham em viver da música.
No repertório, a promessa é de um encontro emocional com os fãs. O Revelação adianta que o show será pensado para revisitar caminhos, canções e memórias que ficaram guardadas no coração do público.
Vivendo um momento positivo da carreira, o grupo destaca que o samba atravessa uma fase especial no país, com maior presença nas plataformas e na mídia, além de festivais lotados. Para 2026, novidades estão no radar, mas ainda guardadas em sigilo. “Vai ter coisa nova, sim, mas ainda não podemos contar”, brincam.
A relação com o Espírito Santo também pesa na escolha do festival como palco dessa celebração. Ao longo dos anos, o Revelação construiu uma conexão forte com o público capixaba, que eles descrevem como receptivo e apaixonado por festa. “A gente se sente jogando em casa”, resumem.
Para quem vai viver essa noite de histórias e samba, a mensagem é direta: gratidão. “Não chegaríamos tão longe sem que o público nos desse a oportunidade de entrar na vida deles. Somos muito gratos a todos os nossos fãs! Obrigado a todos do ES que nos ajudaram a construir essa história”.
