Antes de show no ES, grupo Revelação abre o coração e agradece aos capixabas

Grupo celebra 30 anos de trajetória no festival "Eu Sou a História", em Vila Velha, e aposta em repertório afetivo para emocionar o público capixaba

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:03

Grupo Revelação Crédito: Globo/Divulgação

Atração do festival Eu Sou a História, o Revelação chega ao Espírito Santo celebrando uma trajetória que atravessa gerações e ajudou a escrever capítulos importantes do samba e do pagode no Brasil. Para o grupo, fazer parte da primeira edição do projeto é mais do que um convite artístico: é reconhecimento de uma caminhada construída com trabalho, persistência e conexão direta com o público.

“Ter uma história que atravessa gerações nos dá a sensação de dever cumprido socialmente”, afirmam os integrantes. Segundo eles, o festival nasce com um propósito que vai além do palco, ao valorizar trajetórias consolidadas e servir de horizonte para novos grupos que sonham em viver da música.

No repertório, a promessa é de um encontro emocional com os fãs. O Revelação adianta que o show será pensado para revisitar caminhos, canções e memórias que ficaram guardadas no coração do público.

A gente sabe que muitas vezes os fãs querem músicas do lado B, outras que nem sempre entram no repertório por causa do tempo de show. Vamos fazer de tudo para agradar e levar emoção, boa música e lembranças desse percurso todo

Antes de show no ES, grupo Revelação abre o coração e agradece aos capixabas Crédito: Douglas Popó

Vivendo um momento positivo da carreira, o grupo destaca que o samba atravessa uma fase especial no país, com maior presença nas plataformas e na mídia, além de festivais lotados. Para 2026, novidades estão no radar, mas ainda guardadas em sigilo. “Vai ter coisa nova, sim, mas ainda não podemos contar”, brincam.

A relação com o Espírito Santo também pesa na escolha do festival como palco dessa celebração. Ao longo dos anos, o Revelação construiu uma conexão forte com o público capixaba, que eles descrevem como receptivo e apaixonado por festa. “A gente se sente jogando em casa”, resumem.

Para quem vai viver essa noite de histórias e samba, a mensagem é direta: gratidão. “Não chegaríamos tão longe sem que o público nos desse a oportunidade de entrar na vida deles. Somos muito gratos a todos os nossos fãs! Obrigado a todos do ES que nos ajudaram a construir essa história”.

Serviço

FESTIVAL EU SOU A HISTÓRIA

Data: 2 de maio (sábado)

2 de maio (sábado) Local: Parque da Prainha, Vila Velha

Parque da Prainha, Vila Velha Atrações: Thiaguinho, Sorriso Maroto, Revelação (turnê 30 anos) e Pele Morena

Thiaguinho, Sorriso Maroto, Revelação (turnê 30 anos) e Pele Morena Ingressos: à venda pelo site Zig.tickets

à venda pelo site Zig.tickets Valores: a partir de R$110

a partir de R$110 Mais informações: @eusouahistoria_es

