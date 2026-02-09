Editorias do Site
Looks de carnaval de última hora: as dicas de HZ para uma produção icônica

Listamos produtos de maquiagem e roupas com desconto para curtir a folia arrasando no estilo

Lívia Guerson

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 11:00

Das roupas à maquiagem, a produção de Carnaval é parte fundamental da folia Crédito: Divulgação/Riachuelo | @sophiasinot | Reserva

Deixou para decidir seu look de carnaval na última hora? Pode ficar tranquilo que HZ te mostra opções para garantir que você brilhe muito na folia. Confira:

MAQUIAGEM

Uma boa produção carnavalesca começa com uma make icônica. Esse ano, não se fala em outra coisa: a maquiagem da Zara Larsson. Criada pela maquiadora Sophia Sinot, a mistura de cores vivas, iluminador e pedras brilhantes é aposta certeira para o Carnaval 2026.

Looks de Carnaval de última hora: make
Zara Larsson tem dominado os tutoriais de maquiagem nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram @sophiasinot

Para reproduzir o look, selecionamos produtos perfeitos para uma make duradoura. Não se pode esquecer, também, das pedras brilhosas, que podem ser encontradas em lojas de bijuteria. Na lista, estão sombras, blush, contorno, rímel e mais produtos das marcas Avon, Natura, MAC Comésticos e Too Faced, nas quais assinantes do Clube A Gazeta possuem descontos. Confira:

  • Lápis de Boca Lip Injection Extreme Lip Shaper - Too Faced
  • Gloss Volumizador Plumper Labial Lip Injection Maximum Plump - Too Faced
  • Ultra Color Blush Facial Em Pó - Avon
  • Caneta Delineadora A Boiadeira By Ana Castela - Avon
  • Iluminador Marmorizado Corpo e Rosto Una - Natura
  • Blush Cremoso Glow Play - MAC Cosméticos
  • Cílios M·A·C / 33 Ingenue Lash - MAC Cosméticos
  • Máscara Efeito Cílios Postiços À Prova D'Água - Avon
  • Bruma Facial Hidratante Fixadora Una - Natura

ROUPAS

Na seção feminina, não é novidade que, no carnaval, as roupas são curtas (para aguentar o calor) e absurdamente brilhosas (apenas porque sim!). As lojas de departamento C&A, que oferece até 8% de cashback aos assinantes do Clube A Gazeta, e Riachuelo, com até 6% de cashback, lançaram coleções exclusivas para a folia, contendo looks como estes:

Looks de Carnaval de última hora: Riachuelo e C&A
Brilho é a palavra de ordem nas roupas femininas de Carnaval Crédito: Divulgação/Riachuelo | C&A

  • Brinco feminino flor com franjas de strass amarelo - Riachuelo
  • Regata feminina de um ombro só paetê com laços verde - Riachuelo
  • Mini saia curta paetê com laços verde - Riachuelo
  • Maiô transpassado feminino metalizado rosa - C&A
  • Pochete alça de corrente metalizada prateada - C&A
  • Óculos de sol gatinho listrado colorido - C&A
  • Meia calça arrastão com brilhos bege - C&A
  • Kit de colar e brinco com pérolas prateado - C&A
  • Top feminino com paetê halterneck preto - C&A
  • Óculos de sol metal gatinho com strass preto - C&A
  • Calcinha hot pant feminina com paetê preta - C&A

Já na seção masculina, a expansividade carnavalesca é balanceada, mas não precisa ser apática. Um conjunto de animal print, por exemplo, mesmo em tons de cinza, tem muito valor, assim como um short tecnológico, no qual a estampa só aparece quando molha.

Looks de Carnaval de última hora: Riachuelo homens
Peças estampadas, coloridas ou não, trazem personalidade pro look Crédito: Divulgação/Riachuelo

  • Bermuda masculina cós elástico estampa de onça degradê preta | Pool - Riachuelo
  • Camisa masculina bowling onça degradê multicor - Riachuelo
  • Camisa masculina bowling frutas multicor - Riachuelo
  • Short água masculino estampa mágica rosa - Riachuelo

Continuando com as nossas apostas, demos uma olhada no site da Reserva. Uma boa aposta é um short, disponível em várias cores, que possui um bolso escondido, perfeito para a segurança do seu celular. A marca, que oferece até 5% de cashback aos assinantes do Clube, ainda arriscou em uma estampa de confetes coloridos, inspirada no carnaval. 

Looks de Carnaval de última hora: Reserva
Apostas da Reserva caem bem para quem não quer exagerar, mas ainda participar da folia com estilo Crédito: Divulgação/Reserva

  • Short Praia Elástico Hamptons Horizontal - Reserva
  • Short Praia Liso Premium - Reserva
  • Camisa Mc Flame Estampada Folia - Reserva

ACESSÓRIOS

Looks de Carnaval de última hora: acessórios
Além de compor o look, os acessórios são capazes de caracterizar a fantasia Crédito: Reprodução/Instagram @colibrifestases @santabijouxgp @fashionbijutd

O que seria do Carnaval sem os acessórios? Tiaras, plumas, faixas e brincos podem ser encontrados em diversas lojas do Espírito Santo para auxiliar a montagem da sua fantasia de última hora. Para além das lojas de departamento, vale a pena procurar em estabelecimentos focados em festas e bijuterias, como:

  • Colibri Festas e Decorações (Cariacica, Vila Velha, Guarapari, Serra, Vitória, Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim)
  • Fashion Biju (Vila Velha e Vitória)
  • Isa Bijoux (Vitória, Vila Velha e Serra)
  • Mix Doces e Festas (Linhares)
  • Santa Bijoux (Guarapari, Serra e Cariacica)
  • Gabriela Festas e Embalagens (Piúma)
  • Shopping das Festas (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Jafesta (Aracruz e Linhares)

