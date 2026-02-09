Para arrasar na folia

Looks de carnaval de última hora: as dicas de HZ para uma produção icônica

Listamos produtos de maquiagem e roupas com desconto para curtir a folia arrasando no estilo

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 11:00

Das roupas à maquiagem, a produção de Carnaval é parte fundamental da folia Crédito: Divulgação/Riachuelo | @sophiasinot | Reserva

Deixou para decidir seu look de carnaval na última hora? Pode ficar tranquilo que HZ te mostra opções para garantir que você brilhe muito na folia. Confira:

MAQUIAGEM

Uma boa produção carnavalesca começa com uma make icônica. Esse ano, não se fala em outra coisa: a maquiagem da Zara Larsson. Criada pela maquiadora Sophia Sinot, a mistura de cores vivas, iluminador e pedras brilhantes é aposta certeira para o Carnaval 2026.

Zara Larsson tem dominado os tutoriais de maquiagem nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram @sophiasinot

Para reproduzir o look, selecionamos produtos perfeitos para uma make duradoura. Não se pode esquecer, também, das pedras brilhosas, que podem ser encontradas em lojas de bijuteria. Na lista, estão sombras, blush, contorno, rímel e mais produtos das marcas Avon, Natura, MAC Comésticos e Too Faced, nas quais assinantes do Clube A Gazeta possuem descontos. Confira:

Lápis de Boca Lip Injection Extreme Lip Shaper - Too Faced

Gloss Volumizador Plumper Labial Lip Injection Maximum Plump - Too Faced



Ultra Color Blush Facial Em Pó - Avon



Caneta Delineadora A Boiadeira By Ana Castela - Avon



Iluminador Marmorizado Corpo e Rosto Una - Natura



Blush Cremoso Glow Play - MAC Cosméticos



Cílios M·A·C / 33 Ingenue Lash - MAC Cosméticos



Máscara Efeito Cílios Postiços À Prova D'Água - Avon



Bruma Facial Hidratante Fixadora Una - Natura

ROUPAS

Na seção feminina, não é novidade que, no carnaval, as roupas são curtas (para aguentar o calor) e absurdamente brilhosas (apenas porque sim!). As lojas de departamento C&A, que oferece até 8% de cashback aos assinantes do Clube A Gazeta, e Riachuelo, com até 6% de cashback, lançaram coleções exclusivas para a folia, contendo looks como estes:

Brilho é a palavra de ordem nas roupas femininas de Carnaval Crédito: Divulgação/Riachuelo | C&A

Brinco feminino flor com franjas de strass amarelo - Riachuelo

Regata feminina de um ombro só paetê com laços verde - Riachuelo

Mini saia curta paetê com laços verde - Riachuelo

Maiô transpassado feminino metalizado rosa - C&A

Pochete alça de corrente metalizada prateada - C&A

Óculos de sol gatinho listrado colorido - C&A

Meia calça arrastão com brilhos bege - C&A

Kit de colar e brinco com pérolas prateado - C&A

Top feminino com paetê halterneck preto - C&A

Óculos de sol metal gatinho com strass preto - C&A

Calcinha hot pant feminina com paetê preta - C&A

Já na seção masculina, a expansividade carnavalesca é balanceada, mas não precisa ser apática. Um conjunto de animal print, por exemplo, mesmo em tons de cinza, tem muito valor, assim como um short tecnológico, no qual a estampa só aparece quando molha.

Peças estampadas, coloridas ou não, trazem personalidade pro look Crédito: Divulgação/Riachuelo

Bermuda masculina cós elástico estampa de onça degradê preta | Pool - Riachuelo

Camisa masculina bowling onça degradê multicor - Riachuelo

Camisa masculina bowling frutas multicor - Riachuelo

Short água masculino estampa mágica rosa - Riachuelo

Continuando com as nossas apostas, demos uma olhada no site da Reserva. Uma boa aposta é um short, disponível em várias cores, que possui um bolso escondido, perfeito para a segurança do seu celular. A marca, que oferece até 5% de cashback aos assinantes do Clube, ainda arriscou em uma estampa de confetes coloridos, inspirada no carnaval.

Apostas da Reserva caem bem para quem não quer exagerar, mas ainda participar da folia com estilo Crédito: Divulgação/Reserva

Short Praia Elástico Hamptons Horizontal - Reserva



Short Praia Liso Premium - Reserva



Camisa Mc Flame Estampada Folia - Reserva



ACESSÓRIOS

Além de compor o look, os acessórios são capazes de caracterizar a fantasia Crédito: Reprodução/Instagram @colibrifestases @santabijouxgp @fashionbijutd

O que seria do Carnaval sem os acessórios? Tiaras, plumas, faixas e brincos podem ser encontrados em diversas lojas do Espírito Santo para auxiliar a montagem da sua fantasia de última hora. Para além das lojas de departamento, vale a pena procurar em estabelecimentos focados em festas e bijuterias, como:

Colibri Festas e Decorações (Cariacica, Vila Velha, Guarapari, Serra, Vitória, Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim)

Fashion Biju (Vila Velha e Vitória)

Isa Bijoux (Vitória, Vila Velha e Serra)

Mix Doces e Festas (Linhares)

Santa Bijoux (Guarapari, Serra e Cariacica)

Gabriela Festas e Embalagens (Piúma)

Shopping das Festas (Cachoeiro de Itapemirim)

Jafesta (Aracruz e Linhares)

