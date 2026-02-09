Looks de carnaval de última hora: as dicas de HZ para uma produção icônica

Das roupas à maquiagem, a produção de Carnaval é parte fundamental da folia Crédito: Divulgação/Riachuelo | @sophiasinot | Reserva
Deixou para decidir seu look de carnaval na última hora? Pode ficar tranquilo que HZ te mostra opções para garantir que você brilhe muito na folia. Confira:
MAQUIAGEM
Uma boa produção carnavalesca começa com uma make icônica. Esse ano, não se fala em outra coisa: a maquiagem da Zara Larsson. Criada pela maquiadora Sophia Sinot, a mistura de cores vivas, iluminador e pedras brilhantes é aposta certeira para o Carnaval 2026.
Zara Larsson tem dominado os tutoriais de maquiagem nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram @sophiasinot
Para reproduzir o look, selecionamos produtos perfeitos para uma make duradoura. Não se pode esquecer, também, das pedras brilhosas, que podem ser encontradas em lojas de bijuteria. Na lista, estão sombras, blush, contorno, rímel e mais produtos das marcas Avon, Natura, MAC Comésticos e Too Faced, nas quais assinantes do Clube A Gazeta possuem descontos. Confira:
Lápis de Boca Lip Injection Extreme Lip Shaper - Too Faced
Gloss Volumizador Plumper Labial Lip Injection Maximum Plump - Too Faced
Ultra Color Blush Facial Em Pó - Avon
Caneta Delineadora A Boiadeira By Ana Castela - Avon
Iluminador Marmorizado Corpo e Rosto Una - Natura
Blush Cremoso Glow Play - MAC Cosméticos
Cílios M·A·C / 33 Ingenue Lash - MAC Cosméticos
Máscara Efeito Cílios Postiços À Prova D'Água - Avon
Brilho é a palavra de ordem nas roupas femininas de Carnaval Crédito: Divulgação/Riachuelo | C&A
Brinco feminino flor com franjas de strass amarelo - Riachuelo
Regata feminina de um ombro só paetê com laços verde - Riachuelo
Mini saia curta paetê com laços verde - Riachuelo
Maiô transpassado feminino metalizado rosa - C&A
Pochete alça de corrente metalizada prateada - C&A
Óculos de sol gatinho listrado colorido - C&A
Meia calça arrastão com brilhos bege - C&A
Kit de colar e brinco com pérolas prateado - C&A
Top feminino com paetê halterneck preto - C&A
Óculos de sol metal gatinho com strass preto - C&A
Calcinha hot pant feminina com paetê preta - C&A
Já na seção masculina, a expansividade carnavalesca é balanceada, mas não precisa ser apática. Um conjunto de animal print, por exemplo, mesmo em tons de cinza, tem muito valor, assim como um short tecnológico, no qual a estampa só aparece quando molha.
Short água masculino estampa mágica rosa - Riachuelo
Continuando com as nossas apostas, demos uma olhada no site da Reserva. Uma boa aposta é um short, disponível em várias cores, que possui um bolso escondido, perfeito para a segurança do seu celular. A marca, que oferece até 5% de cashback aos assinantes do Clube, ainda arriscou em uma estampa de confetes coloridos, inspirada no carnaval.
Apostas da Reserva caem bem para quem não quer exagerar, mas ainda participar da folia com estilo Crédito: Divulgação/Reserva
Short Praia Elástico Hamptons Horizontal - Reserva
Short Praia Liso Premium - Reserva
Camisa Mc Flame Estampada Folia - Reserva
ACESSÓRIOS
Além de compor o look, os acessórios são capazes de caracterizar a fantasia Crédito: Reprodução/Instagram @colibrifestases @santabijouxgp @fashionbijutd
O que seria do Carnaval sem os acessórios? Tiaras, plumas, faixas e brincos podem ser encontrados em diversas lojas do Espírito Santo para auxiliar a montagem da sua fantasia de última hora. Para além das lojas de departamento, vale a pena procurar em estabelecimentos focados em festas e bijuterias, como:
Colibri Festas e Decorações (Cariacica, Vila Velha, Guarapari, Serra, Vitória, Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim)