HZ na folia

Carnaval no ES: HZ lança ferramenta para consultar lista de blocos e eventos

Com busca inteligente e mapa interativo, a novidade facilita a vida de quem quer cair na folia sem perder tempo

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 16:18

HZ na Folia Crédito: HZ

Se o Carnaval capixaba já está animado, agora ficou organizado também. HZ acaba de lançar uma nova plataforma que reúne blocos e eventos de Carnaval em todo o Espírito Santo, pensada para facilitar (e muito!) a vida de quem não perde uma fantasia, um confete ou um trio elétrico.

A ferramenta funciona como um guia completo da folia: dá para pesquisar por data, nome do bloco, bairro, cidade e até descobrir, no mapa, qual é o bloco mais perto de você naquele momento. Ideal para quem decide o Carnaval em cima da hora, para quem gosta de montar roteiro ou para quem simplesmente quer saber: “onde está a festa agora?”

Na plataforma, os blocos aparecem organizados em cards, com informações como local, horário, estilo musical e programação. Quer ir de marchinha em Jardim da Penha, axé em Camburi ou folia de bairro no interior? A busca resolve. Prefere planejar o fim de semana inteiro? A ordem por data entrega tudo com facilidade.

Passo a Passo HZ na Folia Crédito: Notebooklm

A novidade chega em um momento perfeito: o Carnaval no Espírito Santo já começou, com blocos espalhados pela Grande Vitória, litoral e interior. E a proposta do HZ é transformar a agenda da folia em algo simples, acessível e prático, do jeitinho que o Carnaval gosta de ser. É possível acessar pelo site HZ na Folia.

Sentiu falta de algum bloco?

Atenção, carnavalescos: a plataforma é viva e colaborativa. Se você conhece algum bloco, cortejo, festa ou evento de Carnaval que ainda não apareceu por lá, manda pra gente pelo e-mail [email protected].

Este vídeo pode te interessar