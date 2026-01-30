Carnaval sustentável: projeto do ES dá novo destino a fantasias e adereços descartados

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 14:21
O Carnaval sempre foi sinônimo de fantasias, brilho e muitos adereços. Mas em Vitória, ele também começa a ser repensado a partir do que sobra depois que a bateria silencia. É nesse ponto que entra A Fantástica Carpintaria, um laboratório de reciclagem criativa e design circular que propõe novos caminhos para os resíduos gerados pela maior festa popular do país, sem tirar a poesia, a criatividade e o espírito coletivo da folia.
Idealizado pela designer Juliana Lisboa, o projeto ganhou força em 2025 com o estudo Re-Colheita, aprovado pelo edital Rumos Itaú Cultural entre mais de 12 mil propostas inscritas em todo o Brasil. A pesquisa mergulha nos bastidores do Carnaval de Vitória para investigar o que pode ser feito com toneladas de materiais descartados após os desfiles: tecidos, plásticos, metais, EVA, TNT, madeira e outros elementos que, tradicionalmente, teriam como destino o lixo.
“Essa ideia surgiu quando conheci o trabalho do ReciclaFolia, que há 16 anos atua de forma voluntária na destinação das fantasias do carnaval”, explica Juliana.
A parceria com o Recicla Folia Vitória é central no projeto. Só em 2024, o grupo recolheu cerca de oito toneladas de resíduos no Sambão do Povo. A partir desse volume diverso e complexo, Juliana e sua equipe selecionaram materiais com potencial de reaproveitamento técnico, como EVA, TNT e plásticos de alta densidade, e passaram a testá-los em processos de reciclagem e remanufatura, tanto em Vitória quanto em laboratório parceiro em São Paulo.
Mais do que transformar, o projeto propõe reflexão. “Nem tudo deve virar reciclagem. O carnaval já pratica economia circular há décadas, reformando e reaproveitando fantasias por necessidade e criatividade”, destaca Juliana. “A pergunta é: o que faz sentido reformar, o que pode circular mais tempo e o que precisa ser reimaginado de outra forma?”.
Essa investigação ganha forma concreta na Carpintaria Aberta #6, que acontece neste sábado (31), no Centro de Vitória. A edição especial, com temática carnavalesca, abre as portas do laboratório ao público para mostrar resultados da pesquisa, materiais processados, amostras de novos usos e, principalmente, para colocar as pessoas com a mão na massa.
A programação inclui mostra de materiais reciclados, oficina gratuita de criação de adereços com resíduos dos desfiles e troca de saberes com quem constrói o carnaval capixaba todos os anos. “A ideia é tirar esse debate do campo técnico ou acadêmico e colocar as pessoas em contato direto com o processo”, afirma Juliana.
Na visão da idealizadora, pensar sustentabilidade no carnaval não significa eliminar o excesso, mas imaginar novas possibilidades a partir dele. “O carnaval sempre foi uma festa do imaginário. Por que não imaginar também outras formas de lidar com os resíduos que ele gera?”, provoca.
Entre as ideias estudadas estão o uso desses materiais reciclados em infraestruturas do Sambão, mobiliários, estruturas coletivas e até insumos para carnavalescos e aderecistas, fortalecendo uma cadeia criativa mais durável e consciente.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta