Dudu Nobre cancela shows após diagnóstico de pneumonia

Segundo a equipe, as novas datas das apresentações serão anunciadas em breve

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 15:20

Dudu Nobre cancela shows após diagnóstico de pneumonia
Dudu Nobre cancela shows após diagnóstico de pneumonia Crédito: Globo/Divulgação

Dudu Nobre, 52, precisou interromper a agenda de shows depois de apresentar um quadro de saúde que exigiu atendimento médico no Rio de Janeiro. O sambista deu entrada nesta quinta-feira (29) no Pronto Atendimento da Unimed, na Barra da Tijuca.

O músico foi diagnosticado com pneumonia e recebeu recomendação de repouso. A informação foi confirmada por meio de um comunicado divulgado pela equipe nas redes sociais. "Por orientação médica, precisará de repouso absoluto nos próximos dias", diz a nota.

Por causa do quadro, Dudu precisou cancelar os shows que estavam marcados para este fim de semana. A produção lamentou os adiamentos e tranquilizou os fãs. "Agradecemos a compreensão de todos os fãs e parceiros, e reforçamos nossos votos de pronta recuperação do artista". Segundo a equipe, as novas datas das apresentações serão anunciadas em breve.

Nesta quinta, o sambista compartilhou um registro do atendimento médico. Dudu publicou uma foto em que aparece recebendo medicação intravenosa."Deu ruim na máquina", escreveu na legenda.

