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Filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, Lily Nobre é vítima de abuso em festa

Lily Nobre teria sido atacada, por mais de uma pessoa, durante uma festa na comunidade próxima ao Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 15:49

Dudu Nobre e Lily Nobre
Dudu Nobre e Lily Nobre: ela foi vítima de abuso em festa Crédito: Reprodução !lilyNobree
Lily Nobre, de 20 anos, filha do cantor Dudu Nobre e Adriana Bombom, revelou ter sido vítima de um abuso praticado durante uma festa no Recreio, na Zona Oeste do Rio. O caso foi registrado como estupro de vulnerável na 42ª DP (Recreio), no Rio de Janeiro.
Segundo o jornal "Extra", que publicou os detalhes da denúncia nesta segunda-feira (9), o caso aconteceu no último sábado, após o aniversário da mãe da jovem. Lily saiu da comemoração e foi para uma festa na comunidade próxima ao Recreio dos Bandeirantes, com um amigo e duas amigas. Durante o evento, ela teria sido estuprada por mais de uma pessoa. Outras nove testemunhas já foram ouvidas pela delegacia, que busca mais informações. A investigação segue sob sigilo.
"Minha filha, Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada para uma festa no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, na madrugada do último domingo. Na ocasião, ela foi vítima de um abuso, o qual está sendo investigado pela Polícia Civil. A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade neste momento", diz o comunicado.
Para o Extra, o cantor Dudu Nobre confirmou a notícia: "Minha filha Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada para uma festa no Recreio dos Bandeirantes, RJ, na madrugada do último domingo. Na ocasião, ela foi vítima de um abuso, o qual está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade nesse momento".
A jovem passou por exame de corpo de delito nesta segunda (9) e, em seu depoimento, contou acreditar que alguém colocou alguma substância em sua bebida.

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