Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Babado!

Gkay volta às redes sociais após polêmica com Fábio Porchat

A atriz e influenciadora digital revelou que esteve em local de "reconexão" no período fora da web
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 14:58

Gessica Kayane ou Gkay: como vai ser o ano da influenciadora em 2023?
Gkay retornou às redes sociais nesta terça-feira (10) Crédito: Personare
Gessica Kayane, a Gkay, voltou às redes sociais nesta terça-feira (10), após polêmica com Fábio Porchat no final de 2022. A atriz publicou uma série de Stories no Instagram nos quais mostrava fotos de viagens.
"Depois quero contar sobre algumas experiências que vivi nesses lugares de reconexão que todo mundo precisa ter", escreveu ela na rede social.
O local parece ser no campo e, nas imagens divulgadas, Gkay apareceu com familiares e até andando a cavalo. Em outros cliques, ela descansava em redes.
Gkay anda a cavalo durante período fora das redes sociais
Gkay anda a cavalo durante período fora das redes sociais Crédito: Instagram/@gkay
Gkay saiu das redes sociais depois de Fábio Porchat, Tatá Werneck e Paulo Vieira fazerem piadas com ela no Melhores do Ano, no "Domingão Com Huck", na TV Globo. Ela desabafou no Twitter e recebeu críticas.
"Estou cansada de ser essa piada de m**** para as pessoas, de ser chacota, de ser escória, de ser tratada, sei lá. Cara, só estou em casa, com a minha família assistindo filme e é isso que recebo. Tive que sair da sala para ir chorar no quarto e minha mãe não ver porque não quero estragar o Natal dela", disse ela na época.

ENTENDA O CASO

Durante uma homenagem a Jô Soares, Porchat mencionou a participação de Gkay no "Lady Night", de Werneck. Muitos usuários entenderam que ele teria dito que o apresentador preferiu morrer em vez de entrevistá-la.
Em seguida, Gkay disse no Twitter que foi ao banheiro chorar e que a piada estragou seu Natal. O comediante, então, rebateu as críticas dela e do público e explicou a sua versão.
O humorista afirmou que a atriz foi quem estragou o próprio ano dela. Isso devido a um fracasso de crítica de seu filme "Um Natal Cheio de Graça", da Netflix, e relatos de que a comediante maltratava funcionários - o youtuber Felipe Castanhari foi uma das pessoas que falou disso publicamente.
"A minha piada dizendo: 'Ai, que difícil entrevistar a Gkay', desculpa, não tem nada de humilhante. Não tem nada de agressivo, não tem nada, absolutamente nada. O que tem é o acúmulo de um monte de coisas e ninguém sabia que a Gkay estava neste poço para explodir."

Veja Também

Perfil de Gkay no Twitter é desativado após internautas resgatarem tweets polêmicos

Fabio Porchat diz que piada com Gkay não tem nada de humilhante

Gkay se ofende com piadas de Fabio Porchat e Paulo Vieira no Melhores do Ano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Gkay
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados