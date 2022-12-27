Fabio Porchat diz que piada com Gkay não tem nada de humilhante

Fabio Porchat grava video rebatendo comentários de Gkay sobre sua piada Crédito: Reprodução/Instagram/Multishow

Interrompendo suas férias, ele gravou um vídeo explicando tudo no Instagram. Ele começa a gravação mostrando uma situação que aconteceu com ele num programa do Ronnie Von, no início de sua carreira, e compara com a atual situação com Gkay, que foi citada em sua fala na premiação do último domingo.

"A minha piada com a Gkay foi sobre a participação horrivel dela no programa da Tata Werneck... Todo mundo riu e falou; "Meu Deus, que loucura. O que essa menina tem, porque ela pirou. No Melhores do Ano eu falei: "Meu Deus, imagina entrevistar a Gkay, nem o Jô ia conseguir isso. A piada não foi sobre morte de ninguém, não foi humilhando ninguem. A piada é simplesmente dizendo que seria uma loucura entrevistar a Gkay, que nem o Jô conseguiria entrevistar a Gkay", explicou Fabio.

Na sequência, ele pediu para não forçarem a barra já que a piada não foi com a morte de Jô. Porchat fez um apanhado de situações que poderia ter levado Gkay a se sentir mal com a piada.

"Ela falou que o Natal dela foi estragado por conta dessa piada. Acho que o Natal foi estragado pelo ano dela. Por quê? A Gkay fez uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota. Gkay fez um filme que foi fracasso de público e de crítica. Eu não estou aqui dando opinião não, porque eu não vi o filme, estou dizendo o que falaram... Ela foi muito criticada como atriz, isso deve ter abalado ela", disse Porchat num trecho do vídeo publicado.

"A minha piada dizendo: 'Ai, que difícil entrevistar a Gkay', desculpa, não tem nada de humilhante. Não tem nada de agressivo, não tem nada, absolutamente nada. O que tem é o acúmulo de um monte de coisas e ninguém sabia que a Gkay estava neste poço para explodir."

Porchat ainda disse que não pediu desculpas, mas que aprendeu uma lição. "Que eu tenho que me pronunciar. Tentei deixar isso quieto, tentei no privado mandar uma mensagem para ela. Eu não pedi desculpas, porque não se pede desculpas por uma bobagem dessa. Não pedi desculpas, eu só falei: 'Poxa, entendo que você deve estar mal, não era para a piada bater ruim em você, mas é assim quando a gente está em evidência, a gente brinca e sacaneia os outros'. Só isso, ponto final."

"Mas como eu não me pronunciei, a narrativa foi toda para o lado em que: 'Coitada da Gkay, tadinha dela que foi humilhada e foi chorar num canto. Você é um monstro, Fabio, que brinca com a morte. Então, estou aqui para tentar pegar a narrativa de volta."