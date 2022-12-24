Apresentadora do É de Casa se irrita com mosca na comida ao vivo: 'Ninguém merece'

Talitha Morete: apresentadora do É de Casa flagrou mosca em alimento em edição ao vivo Crédito: Reprodução/TV Globo

O "É de Casa" (TV Globo) deste sábado (24) teve um intruso que atrapalhou as gravações. Tratava-se de uma mosca que sobrevoava um bacalhau que Rita Batista apresentava no programa, dando dicas de como preparar saladas e pratos com o ingrediente.

Ao ver a situação, Talitha Morete entrou em cena reclamando e abanando para espantar o intruso. "Sai daqui! Gente, é esse calor do Rio de Janeiro. Enquanto você fala, Rita Batista, vou abanando. Ninguém merece mosca na comida", reclamou Talitha enquanto espantava o bicho com um leque.

Rita riu da situação e seguiu dando suas dicas. Confira o vídeo abaixo: