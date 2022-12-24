Latino é chamado de Aquaman na web após rejuvenescimento facial

Latino é o mais novo famoso a se render aos procedimentos estéticos para mudar a aparência. Segundo a coluna Leo Dias, o cantor, de 49 anos, fez preenchimento, botox e fios com técnica do Fox Eyes para abertura do olhar e elevação da sobrancelha.
De acordo com a publicação, o custo para todos os procedimentos que Latino fez pode chegar até a R$ 30 mil reais. O resultado foi mostrado nas redes sociais do cantor.
Porém, como a internet não perdoa, logo surgiram piadas sobre a aparência de Latino. "Mirou no Latino de 20 anos e acertou no Aquaman de 40", escreveu um internauta.
"Latino? Jason Momoa da Shopee ou o Aquaman do Rio Tietê?", escreveu outro. Confira abaixo mais reações.