Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Já é Natal

Famosas mostram as árvores de Natal que enfeitam suas casas

De Sabrina Sato a Fátima Bernardes, as celebridades apresentam diversas versões, do clássica a gigante, dos pinheiros decorados; confira 10 que HZ selecionou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Dezembro de 2022 às 11:03

Árvore de Natal das famosas
Árvore de Natal das famosas Crédito: Reprodução/Instagram
Já é Natal. E o pinheiro decorado não pode faltar para receber os presentes até o dia 25. Juliana Paes, Larissa Manoela, Rafa Kalimann e outras famosas mostraram como é a árvore de Natal de cada uma. Confira abaixo.

Juliana Paes

Taís Araújo

Paris Hilton

Fátima Bernardes

Bianca Andrade (Boca Rosa)

Ana Hickmann

Solange Couto

Larissa Manoela

Sabrina Sato

Rafa Kaliman

Veja Também

Dicas de decoração para um Natal bem brasileiro

Como escolher os vinhos para harmonizar com a ceia de Natal

Dicas de especialista para arrasar na maquiagem de Natal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Natal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados