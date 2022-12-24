Famosas mostram as árvores de Natal que enfeitam suas casas

Já é Natal. E o pinheiro decorado não pode faltar para receber os presentes até o dia 25. Juliana Paes, Larissa Manoela, Rafa Kalimann e outras famosas mostraram como é a árvore de Natal de cada uma. Confira abaixo.
Publicado em 24 de Dezembro de 2022 às 11:03
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