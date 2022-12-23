Como escolher os vinhos para harmonizar com a ceia de Natal

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ENTRADAS E CANAPÉS

Para facilitar a harmonização, separe os vinhos pela ordem dos pratos. Na hora de servir a entrada, por exemplo, ofereça como opção um espumante ou champanhe. Além de emparelhar bem com pãezinhos, patês e brusquetas, são os vinhos ideais para recepcionar os convidados.

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SALADAS

Da entrada a gente parte para a salada, e quem quiser continuar no espumante até aqui, ótimo! A acidez e o frescor do vinho acompanham bem as notas herbáceas da salada.

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AVES E ACOMPANHAMENTOS

No caso do acompanhamento e da carne, já vale trocar de bebida. Para frango ou peru (aves em geral), o ideal é vinho branco. Mas é preciso levar em conta ainda o molho ou o purê que é servido junto. Se o assado vier com molho agridoce, como de laranja, ou um purê de maçã, aposte em um Gewurztraminer ou em um Riesling. Ambos são mais encorpados, extremamente aromáticos e levemente adocicados.

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LOMBO OU PERNIL

No caso do lombo e do pernil suíno, dá para arriscar um tinto. Os leves são opções mais certeiras, como um Merlot nacional ou um Pinot Noir chileno, que costuma ser mais frutado. Se algum desses assados tiver especiarias, cogumelos ou forem recheados ainda com bacon ou presunto, opte por um Syrah da Austrália ou um Tempranillo espanhol. O tanino do vinho corta a gordura da carne e combina muito bem.

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BACALHAU

Se a preferência na sua ceia for por um bom bacalhau à portuguesa, com cebolas, pimentões e azeitonas, indico um vinho branco, como Chardonnay ou Vinho Verde. Tintos nesse caso podem deixar um gosto metálico na boca.

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SOBREMESAS