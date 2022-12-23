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Entre vinhos

Como escolher os vinhos para harmonizar com a ceia de Natal

Em meio à diversidade de entradas, pratos e doces, pode parecer difícil combiná-los com diferentes bebidas. Veja dicas de como acertar

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 02:00

Publicado em 

23 dez 2022 às 02:00
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde

Geralmente, toda mesa natalina tem uma garrafa de vinho, e eu não consigo imaginar a ceia sem essa bebida. Mas ela não precisa ser meramente ilustrativa: dá para surpreender os convidados escolhendo o vinho perfeito para harmonizar com os pratos da festa. 
As receitas do Natal não costumam variar muito de um ano para o outro, pois a maioria das famílias gosta de manter a tradição.
Arrozes com passas, lombo ou pernil assados, de repente um bacalhau, enfim, sempre sabemos o que esperar ou servir nesse jantar. A questão é saber o que vai combinar com essa diversidade toda.
Taças de vinho na ceia de Natal
Vinhos não precisam ser meros coadjuvantes na ceia  Crédito: Shutterstock
Separei abaixo algumas dicas para acertar na escolha dos vinhos da sua ceia. Vamos lá:

01

ENTRADAS E CANAPÉS

Para facilitar a harmonização, separe os vinhos pela ordem dos pratos. Na hora de servir a entrada, por exemplo, ofereça como opção um espumante ou champanhe. Além de emparelhar bem com pãezinhos, patês e brusquetas, são os vinhos ideais para recepcionar os convidados.

02

SALADAS

Da entrada a gente parte para a salada, e quem quiser continuar no espumante até aqui, ótimo! A acidez e o frescor do vinho acompanham bem as notas herbáceas da salada.

03

AVES E ACOMPANHAMENTOS

No caso do acompanhamento e da carne, já vale trocar de bebida. Para frango ou peru (aves em geral), o ideal é vinho branco. Mas é preciso levar em conta ainda o molho ou o purê que é servido junto. Se o assado vier com molho agridoce, como de laranja, ou um purê de maçã, aposte em um Gewurztraminer ou em um Riesling. Ambos são mais encorpados, extremamente aromáticos e levemente adocicados.

04

LOMBO OU PERNIL

No caso do lombo e do pernil suíno, dá para arriscar um tinto. Os leves são opções mais certeiras, como um Merlot nacional ou um Pinot Noir chileno, que costuma ser mais frutado. Se algum desses assados tiver especiarias, cogumelos ou forem recheados ainda com bacon ou presunto, opte por um Syrah da Austrália ou um Tempranillo espanhol. O tanino do vinho corta a gordura da carne e combina muito bem.

05

BACALHAU

Se a preferência na sua ceia for por um bom bacalhau à portuguesa, com cebolas, pimentões e azeitonas, indico um vinho branco, como Chardonnay ou Vinho Verde. Tintos nesse caso podem deixar um gosto metálico na boca.

06

SOBREMESAS

Nesse caso, procure harmonizar por equivalência de doçura. É complicado porque normalmente nessa época são servidas várias opções de doces. Cada parente costuma levar um prato para a ceia, não é assim? Se for algo de frutas com creme, uma torta mais leve ou um pudim à base de ovos, opte por um vinho colheita tardia. Para chocolate, musse, torta e brownie, o melhor será vinho do Porto (Ruby ou o Tawny). Se tiver frutas em compota ou for pastel de nata, escolha então um Moscatel de Setúbal.
Parece complicado combinar cada comida com uma bebida diferente, mas não é. Acaba ficando divertido depois. Vá pela ordem dos pratos que você chega lá.
E vamos combinar que ceia de Natal já é bom, mas harmonizada do jeito certo fica ainda melhor. Boas festas!

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Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

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