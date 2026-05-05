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Gastronomia

8 receitas ricas em proteínas para um lanche da tarde saudável e prático

Aprenda a preparar opções simples e saborosas para manter a saciedade e a energia ao longo do dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 16:54

Wrap de frango com abacate (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock)
Wrap de frango com abacate Crédito: Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock
No meio da correria do dia, o lanche da tarde pode ser mais do que uma pausa para saciar a fome. Quando bem-planejado, esse momento contribui para o equilíbrio da alimentação, ajuda a evitar longos períodos em jejum e reduz as chances de exageros na próxima refeição. Nesse contexto, as proteínas ganham destaque, pois ajudam na manutenção da massa muscular, promovem maior saciedade e participam dos processos de recuperação e renovação dos tecidos.
A seguir, confira 8 receitas ricas em proteínas para o lanche da tarde!

1. Wrap de frango com abacate

Ingredientes

  • 2 tortilhas integrais
  • 100 g de peito de frango
  • 1/4 de abacate cortado em fatias
  • 2 folhas de alface
  • 1 tomate sem sementes e cortado em rodelas
  • Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e cozinhe até dourar. Desligue o fogo, fatie e reserve. Nas tortilhas, distribua o abacate, o frango, as folhas de alface e o tomate. Enrole e sirva em seguida.

2. Bolinho de quinoa e vegetais

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de brócolis picado
  • 1/2 xícara de chá de cenoura descascada e ralada
  • 1 colher de sopa de levedura nutricional
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma consistência homogênea. Com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e, com as mãos, modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Snack de grão-de-bico (Imagem: vm2002 | Shutterstock)
Snack de grão-de-bico Crédito: Imagem: vm2002 | Shutterstock

3. Snack de grão-de-bico

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída, páprica defumada e alecrim a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, o azeite de oliva e os temperos. Misture e espalhe os grãos em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.

4. Donut de maçã com canela

Ingredientes

  • 1 maçã descascada e ralada
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco
  • 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1/2 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo, o óleo de coco e o açúcar mascavo e misture até formar um creme. Acrescente a maçã ralada, a canela e a farinha de aveia e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Distribua a massa em forminhas para donut. Leve ao forno médio preaquecido por 20 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e sirva em seguida.

5. Muffin de banana e aveia

Ingredientes

  • 2 bananas maduras
  • 2 ovos
  • 1/4 de xícara de chá de leite
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1/2 xícara de chá de flocos de aveia
  • 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1 pitada de sal
  • 2 colheres de sopa de mel
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as bananas e amasse com a ajuda de um garfo. Adicione os ovos, o leite e a essência de baunilha e misture até obter uma consistência homogênea. Em outro recipiente, coloque os flocos de aveia, as nozes, o fermento químico e o bicarbonato de sódio e misture.
Depois, combine os ingredientes secos com os úmidos e misture até ficar homogêneo. Acrescente o sal e o mel e mexa para incorporar. Despeje a massa em formas para muffin untadas com óleo de coco, preenchendo cerca de 3/4 de cada forma. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Panqueca de banana e chocolate (Imagem: Olyina V | Shutterstock)
Panqueca de banana e chocolate Crédito: Imagem: Olyina V | Shutterstock

6. Panqueca de banana e chocolate

Ingredientes

  • 2 bananas maduras
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de proteína em pó sabor chocolate
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Chocolate 70% cacau derretido

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas, os ovos, a farinha de aveia, a proteína e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Despeje pequenas porções da massa na panela, formando discos, e cozinhe por 3 minutos de cada lado. Repita o processo com toda a massa. Sirva as panquecas com o chocolate derretido por cima.

7. Cookie de chocolate com castanha-do-pará

Ingredientes

  • 1 banana descascada e amassada
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de pasta de amendoim
  • 1 colher de sopa de proteína em pó sabor chocolate
  • 2 colheres de sopa de flocos de aveia
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 2 colheres de sopa de castanha-do-pará picada

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as bananas, o ovo e a pasta de amendoim e misture. Adicione a proteína em pó, os flocos de aveia e o fermento químico e mexa até formar uma massa cremosa. Acrescente a castanha-do-pará e mexa para incorporar. Com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa, modele no formato de bolinhas e amasse com as mãos. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.

8. Crepioca de frango

Ingredientes

Massa
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de goma de tapioca
  • Sal a gosto
Recheio
  • 1 xícara de frango cozido e desfiado
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente dourada. Acrescente o alho e o tomate, mexendo até formar um refogado úmido. Adicione o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por 3 minutos e finalize com o cheiro-verde. Reserve.
Massa
Em um recipiente, misture o ovo, a goma de tapioca e o sal até formar uma massa líquida e homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e despeje a massa, espalhando bem para formar um disco. Cozinhe até firmar e vire para dourar o outro lado. Recheie com o frango, dobre ao meio e sirva ainda quente.

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