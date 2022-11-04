Vinhos naturais estão na moda: saiba mais sobre essa tendência

Os vinhos naturais estão na moda. Ainda não muito fáceis de achar nos supermercados, por serem produzidos em menor escala, eles já marcam presença em algumas boas cartas de vinhos de restaurantes, principalmente os que seguem a linha de valorizar produtos e agricultores locais.

Vinhos naturais são um tema que ainda gera confusão, pois é quase impossível não compará-los a orgânicos e biodinâmicos, até mesmo por existirem poucas regras e uma legislação a respeito.

Mas como o próprio nome do estilo demonstra, trata-se de um plantio mais sustentável, com menor impacto à natureza, sem uso de pesticidas, fungicidas e outros compostos sintéticos.

Mas não é só isso. A ideia por trás desse tipo de vinho é deixar a natureza falar por si. Alguns produtores acreditam que muitos métodos de vinificação passaram a funcionar como regras e isso acaba modificando demais a bebida.

No natural, o objetivo é chegar a um vinho mais puro, real e que consiga refletir na taça a totalidade de seu terroir.

Vinhos naturais apresentam aromas e sabores bem diferenciados Crédito: Shutterstock

Engana-se quem acha que o processo para produzi-lo é mais fácil por isso. É o contrário. As técnicas são todas artesanais, não há recursos tecnológicos e são poucas as intervenções desde o cultivo do vinhedo até a conservação da bebida.

Os naturais são vinhos totalmente orgânicos, que não apresentam quaisquer compostos adicionais, nem mesmo conservantes como o famoso sulfito, e assim diminuem os efeitos de uma possível ressaca.

Por isso talvez tenha a preferência de alguns apreciadores da bebida. A outra razão se daria por questões ideológicas, pois são vinhos com história e não agridem o meio ambiente.

CARACTERÍSTICAS

O sabor, de início, pode chocar quem está mais acostumado aos vinhos convencionais. Os naturais são, digamos, mais rústicos, por serem elaborados com bactérias e leveduras da própria uva, o que traz aromas e sabores bem diferenciados.

Alguns nem mesmo são filtrados, o que pode causar estranheza devido à turbidez do líquido, mas que também pode agradar por preservar o corpo e a estrutura do vinho.

Vale lembrar que a produção desse estilo é muito pequena, por tratar-se de um trabalho meticuloso. Com isso, o valor da garrafa tende a ser mais alto também.

Minha dica para quem quer se aventurar pelos vinhos naturais é: esqueça tudo o que você sabe sobre vinho, todas as aulas sobre aroma, terroir e sabores. Muito menos tente comparar a experiência com a de um vinho convencional.

Vinho natural é outra coisa e a experiência com ele vai ser bem diferente. Esteja aberto para isso. Há quem diga que é um caminho sem volta.