Pét-nat: método antigo de fazer espumantes está em alta

Tampa de metal e rótulos com desenhos criativos compõem a estética dos pét-nats Crédito: Shutterstock

Você já ouviu falar em pét-nat? É um tipo de espumante, feito com um método diferente e que está se tornando cada vez mais popular no Brasil. O nome a princípio nem lembra vinho, mas a história dessa bebida é antiga. Na verdade, essa onda recente dos pét-nats está mais para um resgate do que para uma novidade de mercado.

Pét-nat é a abreviatura para o termo pétillant naturel, que traduz do francês para o português como "efervescente natural". Muitos o resumem como um espumante de método ancestral, por tratar-se de uma maneira mais simples de elaborar a bebida.

Sua história começou na França, onde o espumante foi criado por monges ao perceberem que a fermentação inacabada originava gás carbônico dentro da garrafa, e isso tornava o líquido efervescente e mais saboroso. Tal descoberta foi aperfeiçoada com o tempo, e o que difere o pét-nat do espumante a que estamos acostumados é justamente esse tipo de produção.

O champanhe, por exemplo, passa por dois tipos de fermentação: a primeira em tanque de aço inoxidável e a segunda na própria garrafa - e esse é o momento em que o vinho base da primeira fermentação adquire as borbulhas. A segunda fermentação acontece por aproximadamente dois meses, o que torna a bebida mais complexa em aromas e em sabores.

FERMENTAÇÃO

O pét-nat, por sua vez, é engarrafado ainda durante a primeira fermentação. Isso ocorre antes da conversão de todo o açúcar em álcool, ou seja, a fermentação segue acontecendo dentro da garrafa. Com isso, na elaboração do vinho são gerados menos gás e álcool.

Pode-se dizer também que o pét-nat é uma bebida natural, sem adição de sulfitos, por conta das leveduras que permanecem na garrafa e fazem o papel de conservante.

Essa maneira mais simples de se fabricar espumante é muito popular na Europa e tem chamado a atenção também de muitas vinícolas brasileiras. Alguns enófilos se arriscam a fazer em casa, e certos profissionais do mercado gostam de comparar o crescimento dos pét-nats com o das cervejas artesanais.

Mas para encarar essa produção é preciso ter técnica e muito conhecimento, pois a pressão interna formada dentro da garrafa pode ocasionar sérios acidentes.

QUE SABOR ESPERAR DE UM PÉT-NAT?

O pétillant naturel pode ser um espumante branco, rosé ou tinto. É uma bebida bastante fresca e muito fácil de beber. Por conta do estilo de fermentação, é possível sentir também um toque de doçura, uma certa turbidez e bolhas muito sutis.

Muitos produtores utilizam uvas como Chardonnay e Pinot Noir (as mais conhecidas para espumantes) e também cepas americanas como Niágara e Isabel. A estética rústica faz parte do charme do pét-nat: tampa de metal e rótulos ilustrados com desenhos criativos e descolados, por exemplo, em uma pegada mais moderna e jovem.

O resultado é um líquido despretensioso, divertido, refrescante e sobretudo artesanal. Pét-nat é uma boa aposta de consumo para os dias mais quentes. Listei abaixo três boas opções para quem quer conhecer a bebida. Confira!