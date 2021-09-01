A receita do lombinho de porco empanado rende quatro porções Crédito: Bia Brunow

Schnitzel mit kartoffelsalat, em alemão, ou tonkatsu, em japonês. Você pode escolher como chamar essa combinação deliciosa de lombo de porco empanado, maionese de batata e ovo e uma salada de repolho que, juro, dá vontade de comer em baldes.

Acho que essa curiosidade em testar e misturar sabores é uma das partes mais divertidas da culinária. E, ao contrário do que pensam, é perfeitamente possível de fazer com ingredientes simples, como mostro nas receitas a seguir.

MILANESA DE PORCO, MAIONESE DE BATATA E SALADA DE REPOLHO

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 60 minutos, em média

Nível: fácil



INGREDIENTES:

Salada de repolho:

½ repolho roxo cortado em fatias não tão finas

2 dentes de alho ralados



1 colher (sopa) de vinagre de arroz



1 limão (suco)



3 colheres (sopa) de molho de soja



Azeite



Maionese de batata:



300g de batata cortada em cubos



1 colher (sopa) de sal



3 ovos cozidos



Cebolinha a gosto



2 colheres (sopa) de maionese



Orégano fresco (opcional)

Azeite, sal e pimenta-do-reino



Milanesa de porco:

4 bifes de lombinho suíno (aproximadamente 200g cada um)



Sal e pimenta-do-reino



4 ovos batidos

100g de farinha de trigo

200g de farinha panko ou farinha de rosca



Pimenta calabresa a gosto



Gergelim a gosto



COMO PREPARAR

Vamos começar pela salada de repolho, pois ela fica mais saborosa se deixada para descansar por pelo menos meia hora na geladeira. Para ela, basta misturar bem o repolho e os ingredientes em uma tigela, de forma que os temperos fiquem bem distribuídos entre as folhas. Deixe repousar na geladeira. DICONA: no dia seguinte, essa salada fica ainda melhor.



Em seguida passamos para a maionese de batata. Eu gosto de cortar cubos pequenos, de mais ou menos dois centímetros cada um, e cozinhar por sete minutos em água salgada. Se você curtir batatas mais macias, deixe cozinhar por mais tempo. Os ovos também cozinho por sete minutos, para ficarem bem cozidos.

Pique os ovos na ponta da faca e misture às batatas. Corrija o sal, acrescente a pimenta, as ervas aromáticas e a maionese (caseira ou industrializada). Finalize com bastante cebolinha picada.

Por último, prepare a carne. Comece temperando os bifes com sal e pimenta-do-reino. Prepare as três fases do empanado: em um prato, coloque o trigo; no outro, os ovos batidos e, em um terceiro prato, a farinha panko (ou de rosca) com a pimenta calabresa e o gergelim. Vale temperar com uma pitada de sal em cada um dos processos.

Passe os bifes no trigo, retire o excesso, passe nos ovos e, em seguida, na farinha panko ou de rosca. Repita esse processo em todas as peças.